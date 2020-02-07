بداية عبور الجبهة الباردة المرافقة للمنخفض الجوي أجواء الأردن

عمان-بدأت الجبهة الباردة المرافقة للمنخفض الجوي الذي تم تصنيفه على انه من الدرجة الثانية بعبور أجواء المملكة وبدأت الامطار بالهطول في شمال ووسط البلاد وتشمل العاصمة عمان. بحسب موقع طقس العرب

وتنشط الرياح تدريجيا خلال الساعات القادمة وتكون جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع انخفاض على درجات الحرارة.

ويتأثر الأردن، الجمعة، بمُنخفض جوي من يصنف من الدرجة الثانية، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، وتكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-5 مئوية

الطقس يكون بارداً وغائماً، مع هُطول زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة وبعض المناطق الجنوبية، يصحبها تساقُط البرد في بعض المناطق

وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة أحياناً مع هبات قوية فوق بعض المرتفعات الجنوبية