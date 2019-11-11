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بداية قوية لديوكوفيتش ومخيبة لفيدرر في بطولة الماسترز الختامية

منذ ساعة واحدة

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لندن – استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا بقوة مشواره في بطولة الماسترز الختامية الختامية لموسم محترفي كرة المضرب، بفوزه السهل على الإيطالي ماتيو بيريتيني الثامن 6-2 و6-1، فيما خسر السويسري روجيه فيدرر الثالث أمام النمساوي دومينيك تييم الخامس 5-7 و5-7 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية “بيورن بورغ”.

ووجه ديوكوفيتش إنذارا شديد اللهجة لمنافسيه في البطولة التي خسر مباراتها النهائية العام الماضي أمام الألماني ألكسندر زفيريف، والتي يسعى هذا العام إلى الظفر بلقبها والعودة إلى صدارة التصنيف العالمي التي خسرها مطلع الأسبوع الحالي لصالح الإسباني رافايل نادال (يبلغ الفارق بينهما حاليا 640 نقطة).

وفي حال تمكن الصربي من ذلك، سيتمكن من معادلة الرقم القياسي الذي يحمله الأميركي بيت سامبراس، بخصوص إنهاء العام في صدارة التصنيف للمرة السادسة. (أ ف ب)

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