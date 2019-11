بداية قوية لديوكوفيتش ومخيبة لفيدرر في بطولة الماسترز الختامية

لندن – استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا بقوة مشواره في بطولة الماسترز الختامية الختامية لموسم محترفي كرة المضرب، بفوزه السهل على الإيطالي ماتيو بيريتيني الثامن 6-2 و6-1، فيما خسر السويسري روجيه فيدرر الثالث أمام النمساوي دومينيك تييم الخامس 5-7 و5-7 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية “بيورن بورغ”.

