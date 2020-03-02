بداية متعثرة لفريق بيكهام “انتر ميامي” بالدوري الأميركي

لوس انجليس – استهل نادي انتر ميامي – الذي أسسه النجم الانجليزي السابق ديفيد بيكهام – مشواره في الدوري الاميركي لكرة القدم بالخسارة على ارض لوس انجليس اف سي بنتيجة 0-1.

وجاء الهدف اثر هجمة منسقة انهاها المكسيكي كارلوس فيلا، هداف الدوري الموسم الماضي، بكرة ساقطة رائعة في اليوم الذي احتفل به بعيد ميلاده الحادي والثلاثين، وتابع بيكهام مع بعض من افراد عائلته المباراة من المدرجات إلى جانب شركائه الاقتصاديين الأثرياء أبرزهم الأخوان خوسيه وخورخي ماس ومارسيلو كلور.

"It's been a long journey but this is only the beginning." David Beckham says 'exciting times ahead' for #InterMiamiCF after MLS debut ends in defeat to LAFChttps://t.co/2Ks8VRoHek — Standard Sport (@standardsport) March 2, 2020

وحصل بيكهام بعد انتقاله إلى نادي لوس أنجليس جالاكسي الأميركي إثر التحاقه بالدوري الأميريي في العام 2007، على امتياز تأسيس فريق بميامي مقابل سعر مخفض، بلغ 25 مليون دولار أميركي بدلا من 150 مليونا قيمة رسم الحصول على رخصة حاليا.

وبعد إعلانه نهاية مسيرته لاعبا في العام 2013، باشر إطلاق مشروعه في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، إلا أنه واجه مسألة شائكة تتعلق ببناء الملعب، في ظل اعتراضات محلية من سكان حي أوفرتاون، وغالبيتهم من المهاجرين الكوبيين الذين اعربوا عن خشيتهم أن تتضمن أعمال بناء الملعب حدائق وتعزز مشاكل المواصلات والتنقل المعقدة أصلا، وتساهم في ارتفاع أسعار الإيجارات والمساكن. (أ ف ب)