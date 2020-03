بداية متعثرة لفريق بيكهام “انتر ميامي” بالدوري الأميركي

لوس انجليس – استهل نادي انتر ميامي – الذي أسسه النجم الانجليزي السابق ديفيد بيكهام – مشواره في الدوري الاميركي لكرة القدم بالخسارة على ارض لوس انجليس اف سي بنتيجة 0-1.

وجاء الهدف اثر هجمة منسقة انهاها المكسيكي كارلوس فيلا، هداف الدوري الموسم الماضي، بكرة ساقطة رائعة في اليوم الذي احتفل به بعيد ميلاده الحادي والثلاثين، وتابع بيكهام مع بعض من افراد عائلته المباراة من المدرجات إلى جانب شركائه الاقتصاديين الأثرياء أبرزهم الأخوان خوسيه وخورخي ماس ومارسيلو كلور.

