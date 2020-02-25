بداية محلية وآسيوية غير موفقة للفيصلي.. وتغيب الزمالك يسبب أزمة

تيسير محمود العميري

عمان – من ينظر إلى جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية بعد انتهاء الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حتما لن يصدق ما يراه، قد يسأل نفسه “هل هذا الجدول دقيق أم أن ثمة خطأ؟”.

الفيصلي يحتل المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة بعد تعادل سلبي “بطعم الخسارة” أمام الوثبة السوري في عمان، وخسارة 3-4 من مضيفه الأنصار اللبناني في بيروت، وليس النقاط وحدها ما تشير إلى وجود مشكلة مع حامل لقبي الدوري وكأس الأردن في الموسم الماضي، وخير ممثل للكرة الأردنية في المسابقات العربية والآسيوية على حد سواء، بل يصل الأمر إلى ميزان الأهداف أيضا، حينما يشير إلى أن رصيد الفيصلي مدين بهدف.

وإذا أردت أن تعرف ما يجري للفيصلي في كأس الاتحاد الآسيوي، عليك أن تعرف ماذا جرى للفيصلي في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، ومن بعد بطولة درع الاتحاد المحلية، لتكتشف أن الفريق يبدأ موسما كرويا محليا وآسيويا بشكل سيئ للغاية من حيث الأداء والنتائج معا، فقد خسر الفيصلي مباراته بدوري الأبطال أمام ضيفه الكويت الكويتي 1-2، وما لبث أن ودع درع الاتحاد من دورها الأول، بعد فوز على الأهلي 3-0 ثم خسارة أمام الصريح 0-2 وفوز على شباب العقبة 1-0.

ربما تكون مباراة “بطولة” كأس الكؤوس أمام الجزيرة يوم السبت المقبل، فرصة للفيصلي لكي يعود إلى الطريق الصحيح ويرضي جماهيره إلى حد ما، قبل انطلاق منافسات دوري المحترفين؛ حيث يستهل الفيصلي مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة من العيار الثقيل يلاقي خلالها الرمثا يوم الجمعة 6 آذار (مارس) المقبل.

من المؤكد أنه لم ينته شيء بعد في المسابقة الآسيوية، لكن البداية المتعثرة تستوجب من الفيصلي معالجة الخلل قبل الوقوع في المحظور، ويبدو أن الفريق كان بحاجة أفضل لبعض العناصر التي يمكن أن تشكل فارقا كما حدث في الموسم الماضي.

حضر الأهلي والحكام وغاب الزمالك

ربما يكون المشهد نادر الحدوث في البطولات الكبيرة، وقد لا يحدث إلا في بعض بلدان العالم الثالث فقط.

أول من أمس، حضر الأهلي وطاقم الحكام وغاب الزمالك عن قمة الدوري المصري.. الزمالك “في الباطن” أراد تنفيذ وعيده برفض اللعب احتجاجا على العقوبات التي طالت بعض أفراده على خلفية أحداث الشغب التي حدثت مؤخرا خلال مباراة كأس السوبر المصري، التي جمعت قطبي الكرة المصرية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

صحيح أن الأمطار أغرقت أرضية الملعب وشوارع القاهرة، لكن الصحيح أيضا عن تلك الأحداث سواء في كأس السوبر أو تغيب الزمالك عن مباراة الدوري، أغرقت سمعة الكرة المصرية وجعلتها مثارا للتعجب وليس الإعجاب.

كنا في حقبة الثمانينيات نتابع قمة الأهلي والزمالك على الشاشة البيضاء وعبر المذياع.. كان صوت المعلق الراحل محمد لطيف يصدح في الشارع والمقاهي وهو ينقل المباراة، لكن شتان بين الأمس واليوم، فالمدرجات خالية خوفا من تداعيات أمنية، وفريق لا يحضر احتجاجا على قرار اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم المصري، ومشاكل جمة تعترض دوريا كان فيما مضى يعد الأقوى عربيا وأفريقيا.