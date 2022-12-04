بداية موسم مطري مبشرة.. الهطولات أكثر من الماضي حتى اليوم

شروق البو- أفادت الدراسات المناخية في مديرية المناخ/ إدارة الأرصاد الجوية أن وضع الموسم المطري الحالي 2022/ 2023 أفضل من وضع الموسم الماضي 2021/ 2022 في جميع مناطق المملكة حتى اليوم الموافق للرابع من كانون الأول/ ديسمبر الحالي، بحسب مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.

وأضاف آل خطاب في بيانات زود بها “الغد” أنه “رغم كون هذا الموسم أفضل من الذي سبقه إلا أن أداءه المطري، دون معدلاته لمثل هذا الوقت من السنة في أغلب المناطق باستثناء المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية الشرقية والتي كان أداؤها جيدا وحول معدلاته وأعلى حتى تاريخ 04/12/2022، لكن عند مقارنة الموسم الماضي بالحالي فإن الأخير هو الأفضل”.

ووفق المتجدث ذاته، فإنه بمقارنة ما تحقق من المعدل الموسمي العام بين الموسم المطري الحالي مع الموسم الماضي حتى الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الحالي، يتضح أن المناطق الجنوبية والمناطق الشرقية والوسطى الشرقية هي التي حققت معدلات أعلى من المعدل الموسمي العام بنسب مختلفة.

“وحققت المناطق الجنوبية زيادة بنسبة 14% مما يُفترض تحقيقه من المعدل الموسمي العام لهذا الموسم حتى تاريخ اليوم، وكذلك المناطق الشرقية بمعدل 2% والوسطى الشرقية بنسبة 4%”.

وتاليا الرسم البياني الذي يبين نسبة الزيادة أو النقصان عن المفترض تحقيقه من المعدل الموسمي العام حتى الرابع من كانون الأول/ ديسمبر لكلا الموسمين الحالي والماضي:

وفيما يلي مقارنة ما تحقق من المعدل الموسمي العام بين الموسم المطري الحالي مع الموسم الماضي حتى الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الحالي: