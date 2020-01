بداية واعدة للأميركية سيرينا للعام 2020 في دورة اوكلاند

اوكلاند – بدأت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز عام 2020 بشكل واعد، من خلال فوزها السهل على الإيطالية كاميلا جورجي 6-3 و6-2 الثلاثاء في الدور الأول لدورة اوكلاند النيوزيلندية في كرة المضرب.

ورأت الأميركية البالغة من العمر 38 عاما أنها قدمت “أداء صلبا” في مباراتها الأولى منذ خسارتها نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية في أيلول (سبتمبر) على يد الرومانية بيانكا أندرييسكو بمجموعتين.

وتابعت: “أمضيت وقتا طويلا بعيدا عن المشاركة في الدورات، المباريات، وبالتالي أن أقدم أداء صلبا فهذا أمر جيد. إنها بداية رائعة للبناء عليها” استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 20 الشهر الحالي والتي توجت فيها الأميركية بلقبها الأخير في 2017 والثالث والعشرين في الغراند سلام، على الرغم من أنها خاضت بعدها أربع مباريات نهائية عامي 2018 و2019 في ويمبلدون (مرتان) وفلاشينغ ميدوز (مرتان).

An 8th ace of the day to finish it off! No.1 seed @SerenaWilliams moves into the second round of the @ASB_Classic! 6-3, 6-2 over Giorgi in one hour and eight minutes. pic.twitter.com/jKwhownmz7

— WTA (@WTA) January 7, 2020