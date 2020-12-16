بدران يطالب بالإسراع بتحديد مصير حفرية وسط البلد

عمان – الغد – طالب عضو غرفة تجارة عمان وممثلها في مجلس أمانة عمان الكبرى جمال بدران الحكومة و”الأمانة” بسرعة البت بمصير الحفرية الأثرية بوسط البلد والتي كشفت عنها عملية إعادة تأهيل خطوط تصريف مياه الأمطار التي تنفذها ” الأمانة” لمعالجة فيضانات مياه الأمطار في المنطقة.

وقال بدران لـ”الغد” إن عشرات المحلات في محيط الحفرية لحقها الضرر، وتضاعفت معاناة أصحابها، فضلا عن المعاناة التي خلفتها جائحة كورونا على القطاع التجاري في “البلد”.

وأكد على ضرورة الجلوس مع التجار ووضعهم في صورة الوضع والسيناريوهات المقبلة التي قد تطرأ على “البلد” في حال وضعت “الآثار” يدها على الآثار المكتشفة.