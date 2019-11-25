بدر الخرافي أكبر مالك في “الكابلات” الكويتية

الكويت-الغد- حسم المهندس بدر ناصر الخرافي المنافسة على حصة تبلغ 29 % من أسهم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية الكويتية (كابلات) بالاستحواذ عليها ليصبح بذلك المالك الأكبر برأسمال الشركة التي تعد إحدى الكيانات التشغيلية الرائدة في مجالها المتخصص.

وبعد منافسة شديدة شارك فيها نحو 4 مجموعات محلية لتملك الحصة المتاحة للبيع، نفذت بورصة الكويت أمس الصفقة لمصلحة المهندس بدر الخرافي الذي قدم السعر الأفضل للمالك السابق ممثلا في (مجموعة الخير الوطنية)، بواقع 550 فلسا للسهم، وبإجمالي 32 مليون دينار.

وأكدت مصادر أن أبرز الجهات التي قدمت عروضا تنافسية للاستحواذ على (الكابلات)، إحدى شركات “الذكير”، إلا أن المتابعة الصامته لمهندس الاستحواذات بدر الخرافي أسفرت عن إنجاز العملية بهدوء لصالحه.

وبحسب مراقبون فقد فضّل الخرافي المراقبة بصمت ثم المضي في العملية التنافسية بعيدا عن البهرجة الإعلامية لينهي الصراع لصالحه، وفقا للمعايير المنظمة لصفقات الاستحواذات الكبيرة

وتعد الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية التي تبلغ قيمتها الدفترية نحو 150 مليون دينار كويتي إحدى الكيانات التشغيلية المملوكة لمجموعة “الخرافي” حيث يمثل اقتناص بدر الخرافي لها بمثابة هويتها، ولكن لمصلحة مجموعته الخاصة، فيما تعد الشركة الكيان الوحيد المنتج والمصدر للكابلات الكهربائية وكابلات التحكم وكابلات الاتصالات والموصلات العامة في الكويت.

ومع التوصل إلى اتفاق نهائي مع الملاك اتجه الطرفان إلى الجهات الرقابية والتنظيمية ممثلة في الهيئة وبورصة الكويت لإتمام الصفقة، حيث تمت من خلال قواعد الصفقات ذات الطبيعة الخاصة والمقررة من قبل هيئة أسواق المال لترسي الحصة آنفة الذكر على بدر الخرافي.

وتمثل صفقة “الكابلات” واحدة من العمليات التي تترك وراءها بلا شك دروسا مستفادة، فهناك ثوابت راسخة في السوق الكويتي يجب على القاصى والداني أن يحترمها، أبرزها آداب التعامل مع الأصول المملوكة لمجموعات عريقة مثل مجموعة “الخرافي”.

ومعلوم أن هناك من يحاول أحياناً أن يحجز لنفسه موطئ قدم في السوق، إلا أن تجاوز تلك الثوابت قد يأتي بآثار سلبية، إن لم يكن اليوم فغدا، وفي النهاية يبقى أصحاب النفس الطويل، والملاءة المالية، والخبرات المتراكة هم أصحاب الحظ الأوفر في إنجاز الصفقات الكبيرة لصالحهم.

وفي بيان منفصل، أعلنت مجموعة الخير الوطنية (مجموعة الخرافي) أنها وافقت على العرض المقدم من شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم التابعة لبدر ناصر الخرافي لشراء ما نسبته 29 % من رأس مال شركة الخليج للكابلات.

وأضافت المجموعة أن عملية البيع تتم وفق القواعد المعمول بها في هيئة سوق المال وبورصة الكويت.

وكانت شركة الخير العالمية التابعة للمهندس بدر الخرافي قد أنجزت سلسلة من الاستحواذات النوعية وشراء حصص في الشركات التشغيلية المدرجة لن تكون “الكابلات” آخرها، في إطار استراتيجية جديدة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وبإطار عمل متنوع بطاقات شبابية مبتكرة.

وفي ظل تنفيذ الصفقة يكون بدر الخرافي المالك الأكبر في “الكابلات” التي تعد واحدة من الشركات التشغيلية الرائدة التي تحتفظ بكيانات وشركات متنوعة تغطي أسواق مختلفة، وذلك ما يتضح من استقرار نتائج أعمالها، وتطوراتها المتلاحقة.

وتمت الصفقة من خلال 6 عمليات خاصة في ظل قواعد قانونية تعمل البورصة على تنظيمها، حيث جاءت العملية الأولى بكمية.

وتمثلت أكبر الصفقات في بيع 36.65 مليون سهم بقيمة 20.15 مليون دينار كويتي لمصلحة المشتري: (بنك الخليج – عملاء) ( شركة الخير العالمية لبيع و شراء الأسهم)

وجاءت شركة الاستثمارات الوطنية – حساب العملاء ممثلا عن البائع شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات، فيما جاءت الصفقات الخمس التالي بواقع 4.52 مليون سهم بقيمة 2.48 مليون دينار كويتي للأولى، و 3.6 مليون سهم بقيمة 1.98 مليون للثانية، و4.570.605 سهم بقيمة 2.513.778.300 دينار للثالثة، أما الرابعة كتنت بكمية 4.570.506 أسهم وبقيمة إجمالية 2.513.778.300، والخامسة بكمية 4.520.752 سهما وبقيمة إجمالية 2.486.413.600 دينار كويتي. -(وكالات)