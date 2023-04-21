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بدعم حكومي.. 189 سائحا من التشيك يصلون العقبة اليوم

4:06 م2023-04-21

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تحط في مطار الملك الحسين في العقبة اليوم الجمعة، أول طائرة عارضة من التشيك مدعومة من هيئة تنشيط السياحة، والتي من المتوقع أن تحمل على متنها 189 سائحا.
وبحسب بيان للهيئة اليوم، قال مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود متواصلة خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ من المتوقع أن تنعكس هذه الرحلات للمملكة إيجابا على حركة القطاع السياحي .
وأشار عربيات الى أن الشركة ستنظم رحلات سياحية للمملكة على مدار العام بواقع 12 رحلة خلال الفترة القادمة وبمعدل إقامة أسبوع لكل رحلة.
وتأتي الرحلات السياحية للمملكة من خلال شركة (جولدن تورز) ووكلائهم شركة الأصدقاء للسياحة والسفر .

4:06 م2023-04-21
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