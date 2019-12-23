شركات وأعمال

” البنك العربي” يدعم برنامج فنون الإدخار لمركز “هيا الثقافي”

منذ 3 ساعات
جانب ن من نشاط البنك في برنامجه الجديد
جانب ن من نشاط البنك في برنامجه الجديد

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وصل برنامج “فنون الادخار” الذي أطلقه مركز هيا الثقافي بداية العام بدعم حصري من البنك العربي إلى ما يزيد عن 1800 طفلاً وطفلة من أطفال الجمعيات الخيرية في عدة مناطق. وقد لاقى هذا البرنامج، والذي عمل على نشر التثقيف المالي بين الأطفال المنتفعين بطرق فنية مبتكرة، نجاحاً كبيراً إذ أوضحت نماذح التقييم بأن معرفة الأطفال بعد البرنامج اختلفت كثيراً عما كانت عليه قبل البدء به. حيث تبين أن أكثر من 85% من الأطفال المشاركين في البرنامج قد تشكلت لديهم فكرة واضحة عن أهمية الادخار والتوفير وآلية عمل جهاز الصراف الآلي ووظائفه. ولقد تم تقديم البرنامج من خلال نشاطين رئيسيين هما؛ ورشات الميكانيكا الإبداعية والعمل المسرحي التوعوي “حصالة بكرا”.
وقد وصلت ورشات الميكانيكا الإبداعية إلى 11 جمعية خيرية في مناطق مختلفة، وعمل كافة الأطفال المنتفعون منها والذين بلغ عددهم 300 طفل، على إنتاج أجهزة صراف آلي كرتونية وتشكيل دارات كهربائية بسيطة تمكنها من ايداع وسحب النقود، وفي ختام الورشات قام الأطفال بتلوينها وتزيينها. أما المسرحية التوعوية “حصالة بكرا”، فقد وصلت إلى ما يزيد عن 1500 طفلاً وطفلة في أربع محافظات مختلفة، ولم تقتصر على تعريف الأطفال بأهمية الادخار والتوفير فقط، بل ورمت أيضاً إلى منحهم فرصة تجربة الفنون المسرحية بما فيها المسرح التفاعلي.
ومن المقرر، أن يتابع برنامج “فنون الادخار” أنشطته في العام المقبل بغية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال لضمان نشر التوعية بينهم، وزرع فن الادخار في نفوسهم منذ الصغر ليرافقهم ذلك طيلة حياتهم. بالإضافة إلى ذلك، تعريفهم بأنواع الفنون المختلفة من رسم وتلوين وميكانيكا إبداعية والفنون المسرحية التفاعلية، والتي تعمل جميعها على تنمية الجانب الإبداعي لدى أطفال وتحفيزهم على ممارسة مواهبهم الفنية.

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