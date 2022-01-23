بدعم ياباني.. الأردن يتسلم أجهزة فحص أشعة متطورة للشاحنات والصهاريج

استلمت دائرة الجمارك الأردنية أجهزة فحص بالأشعة المتطورة للشاحنات والصهاريج والمعدات والمباني، بمنحة مقدمة من الحكومة والشعب الياباني، وبكلفة تبلغ (4،7) مليون دينار.

جاء ذلك خلال حفل أقامته دائرة الجمارك بحضور السفير الياباني والوكالة الدولية اليابانية وعدد من الشركات والجهات الحكومية.

ونيابة عن مدير عام الجمارك، ثمن مساعد مدير عام الجمارك عميد جمارك المهندس أحمد العالم هذا الدعم المقدم من الحكومة والشعب الياباني الصديق خلال كلمته في حفل الاستلام.

وأشار العالم إلى مساهمة هذه الأجهزة المتطورة في تعزيز عملية الرقابة الجمركية بالمنافذ الحدودية الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءة خدمة العمل الجمركي وتعزيز المنظومة الأمنية عبر حدود المملكة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

وأشاد السفير الياباني كارو شيما زاكي بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً التزام الحكومة اليابانية واستمرارها بتقديم الدعم لمختلف الحكومات والدول ومن ضمنها المملكة الأردنية الهاشمية؛ مثل الأجهزة والمعدات التي من شأنها تعزيز الرقابة الأمنية على الحدود.

من جهتها، أكدت المدير التنفيذي الإقليمي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي/ جايكا، تشي مياهارا، أهمية هذه الأجهزة التي تستخدم لتطوير المنظومة الأمنية على الحدود في جميع المنافذ والمعابر الجمركية، والتي تأتي كمنحة مقدمة من الحكومة والشعب الياباني للحكومة الأردنية تعزيزا للعلاقات الودية بين البلدين.

وتمثلت المنحة بأجهزة لفحص البضائع بالأشعة السينية ومبنى لإيواء أماكن الفحص وأجهزة لفحص الحقائب والركاب تم تركيبها في مركز جمرك الكرامة.