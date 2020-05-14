“بديل” طريق العدسية: حفر ومطبات وبنية متردية تهدد حياة سالكيه

حابس العدوان

العدسية – يؤكد سائقو مركبات ان الطريق البديل لطريق العدسية الذي أغلق قبل شهر بسبب حدوث انزلاقات فيه، يشكل خطرا كبيرا على مستخدميه، إذ إن بنية الطريق لا تتوائم مع حركة السير الكثيفة، في ظل وجود الكثير من الحفر والمطبات، ناهيك عن كونه بمسرب واحد وضيق في كثير من المناطق.

ويبين احمد العجوري، ان بنية الطريق البديل لا تتلائم ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ يشهدها على مدار الساعة، وخاصة الشاحنات ذات الحمولات الكبيرة، مضيفا ان ﻛﺜﺮﺓ عيوب ﺍلطريق ﻭﺿﻴﻘﻪ ﻭﺍهترائه ﻭكثرة ﺍلمطبات ﻭﺍﻟﺤﻔﺮ تشكل خطر حقيقيا على السائقين والمواطنين على حد سواء.

ويشير إلى أﻥ الطريق الذي يربط مناطق الاغوار بالعاصمة عمان بما فيها شاحنات النقل الزراعي والشاحنات التي تنقل البضائع بين الاردن وفلسطين، وغالبا ما تكون ذات حمولات كبيرة يفتقر ﺇﻟﻰ ادنى المقومات كطريق دولي، مؤكد ان الطريق بوضعه الحالي لا يصلح سوى كطريق زراعي فقط.

وكانت وزارة الاشغال قامت بإغلاق طريق العدسية قبل شهر تقريبا، بعد حدوث انزلاقات كبيرة، وباشرت بالعمل على اجراء الصيانة اللازمة له وقامت بتحويل السير إلى طريق تركي– ناعور كبديل وحيد للطريق الرئيس.

ويؤكد محمود الثوابي، ان طريق تركي عادة ما تستخدم من قبل اهالي المنطقة فقط، الا ان انهيار طريق العدسية اضطر المعنيين إلى تحويل السير من خلاله، الأمر الذي بات يشكل خطرا على الاهالي، لافتا إلى ان كثافة السير على الطريق دمرت بنية الشارع وألحقت به أضرارا كبيرة، حتى اصبحت عبارة عن مصائد للمركبات.

الحفر والمطبات التي خلفتها المركبات جعلت من الطريق غير قادر على ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ، إذ إن بقاء الطريق بمسرب واحد يسبب ازمات خانقة ما يزيد من فرص حدوث حوادث السير، مطالبا الجهات المعنية العمل على اجراء صيانة عاجلة للطريق كحل آني، بالاضافة الى اصلاح اطاريفه وتوسعتها لحين الانتهاء من صيانة الطريق الرئيس، والذي يتوقع ان تمتد الاعمال الانشائية فيه لا شهر.

ويطالب عدد من ﺳﻜﺎﻥ ﻓﻲ منطقة تركي ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ، ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍلطرق الدﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﺃﺧﺮﻯ، خاصة وانه يستخدم عادة كبديل لأحد اهم الطرق الحيوية في المملكة، مبدين تخوفهم من حركة السير الكثيفة للشاحنات والمركبات، التي قد تشكل خطرا على المارة وبعض المنازل القريبة من الطريق.

من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة عمر محارمة، ان كوادر الوزارة قامت بإجراء صيانة شاملة للطريق وتعزيز سبل السلامة العامة عليه، لافتا الى تكثيف الرقابة على الحمولات المحورية للحفاظ على سلامة بنية الطريق.

وأضاف أن طريق تركي ناعور، هو الوحيد المتاح أمام حركة النقل، في ظل إغلاق طريق العدسية الرئيس، مبينا أنه جرى استخراج تصاريح للكوادر الفنية، لتمكينهم من العمل في اوقات الحظر، التي تشهد حركة سير نادرة، وتقرر أن يكون العمل في صيانة الطريق على مدى 24 ساعة.