“بذار”.. أفكار حديثة لتجديد محاصيل الأجداد ضمن حاضنة “إنجاز”

ديمة محبوبة

عمان- “في صيف العام 2019، وبعد عودتي من جزيرة “تانا” في جمهورية فنواتو، أردت نقل بعض الدروس التي تعلمتها في رحلتي إلى أهل بلدي، فأنشأت مبادرة أسميتها “ناسومان”؛ أي حديقة الحياة بلغة القبيلة الرابعة على جزيرة “تانا”، وخلال العمل على هذه المبادرة، كتبت قصصا قصيرة ملونة، من رسوماتي، تسرد حكاية الطبيعة، والعلاقات الجميلة التي تربط عناصرها”.

يمان العمرو، مؤسس “بذار”، وهي إحدى الشركات الريادية الناشئة المحتضنة في حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز mySTARTUP ضمن شراكتها مع الصندوق الأردني للريادة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع ذات الأثر البيئي والتعليمي، بدأ تجربته مع تخصص الزراعة المعمرة نهاية العام 2016، حين التحق بدورة نظرية وعملية في الجمعية الأردنية للبيئة النوعية في منطقة الأغوار الوسطى، ومن هناك بدأ مشوارا استمر أربعة أعوام.

العمرو أشار إلى أنه ارتحل إلى دول عدة؛ تلميذًا، ثم أستاذًا ومديرًا للمشاريع المختصة بنشر الزراعة المعمرة بين السكان الأصليين في أكثر من موقع، “وعملت على تصميم وتنفيذ مشاريع عدة في كل من: الأردن، والسعودية، وقطر، وأستراليا، وجمهورية فانواتو في المحيط الهادي”.

ويضيف، أن كل هذا العمل والجهد كان حتى بداية العام 2020، إذ يعمل في فريق المعلم والمستشار العالمي جمال جيف لوتون، “مستخدمًا المهارات التي اكتسبتها من عملي ودراستي في هندسة العمارة، وما أتيح لي الاطلاع عليه بالقراءة والسفر والمعايشة، وغيرها من مصادر المعرفة”.

ويقول العمرو “تخرجت في الجامعة الأردنية مهندسا معماريا العام 2012، ثم عملت في مكتب المهندس المعماري وائل المصري في عمّان لعامين، ومن ثم اتجهت للعمل في شركة استثمارية كويتية في مجال تسويق العقارات في الإمارات العربية المتحدة وتركيا”.

“وفي العام 2016، منحتُ نفسي فرصة أكبر للاطلاع، فعكفتُ على قراءة مواضيع مالية واستثمارية، خلصت منها إلى الحاجة الملحة لتعلم الإنتاج الغذائي والعمارة الطبيعية، وفي خضم البحث، وجدت في موضوع الزراعة المعمرة حلا شاملا يغطي المواضيع البيئية من زراعة وعمارة وإنتاج وأمان غذائي؛ فهي علم تصميم أخلاقي، يهدف إلى تحقيق حاجات الإنسان، مع الحفاظ على بيئته، ورفدها بالأنظمة متقنة التصميم، لتحاكي العمليات الطبيعية في البيئة، وتوفر في الوقت ذاته، حاجات الإنسان الأساسية، من غذاء صحي ومسكن مريح”.

ويذكر العمرو، في ورش العمل المنبثقة عن المبادرة، “شكل الأطفال كرات طينية تتوزع داخلها بذور متنوعة، وهي إحدى طرق الزراعة الطبيعية التي أسس لها الأستاذ الياباني، ماسانوبو فوكوكا في نهاية السبعينيات، حيث زرع القمح والأرز بمواسم متلاحقة، فإذا حان موسم حصاد الأرز غلف بذار القمح بمادة طينية، تحميها من الآفات، حتى يأتي المطر فتنمو سنابل، وبعد نثر كرات البذور، حصد الأرز، ثم أعاد قشه، ليغطي به الأرض، فهذه الطريقة في الزراعة تؤتي محصولًا أوفر، إضافة لأثرها الكبير على صحة التربة، وإثراء الحياة الدقيقة فيها، إذ إن السر يكمن في صحة التربة لا النبات ومقاومته للمرض، أو قدرته على الإنتاج، وما يهتم به المزارع والإنسان يعتمد أساسًا على الحياة الدقيقة في التربة”.

ونتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا، يقول العمرو “بعد أن داهمتنا كورونا، وتعذر لقاء الأطفال، اتجهت إلى إنشاء منصة تعليمية على وسائل التواصل الاجتماعي، تُعنى بنشر علم الزراعة المعمرة، والمعلومات المثيرة للاهتمام عن الطبيعة والنباتات باللغة العربية، وأسميتها “بذار”، وأثناء تصفحي إحدى وسائل التواصل الاجتماعي قرأت إعلان حاضنة أعمال “إنجاز” mySTARTUP الخاص بفتح برنامج الاحتضان السنوي لها، فتقدمت بطلب الالتحاق، وبعد المقابلة الأولى، في الشهر الثاني من هذا العام، بدأت مسار الاحتضان وحضور التدريبات ولقاءات الإشراف، اتجهت إلى تعديل الاتجاه من التعليم إلى الخدمات الزراعية، إذ تطور “بذار” تقنية كرات البذور، لتكون مناسبة لحاجات المزارع؛ بالإضافات والمعالجات التي تزيد من الإنتاج، وتحمي البذور من الآفات، كما تحمي -في الوقت ذاته- البيئة من الأضرار التي تسببها بعض الممارسات الحالية.

ويؤكد العمرو، أن شركاء “بذار” هم المزارعون، وكل من يبذر في حقل آملا بأن يغاث زرعه بالمطر، وأن يسبغ عليه بالمحصول الوافر، مشيرا إلى أن “بذار” يعمل معها علماء متخصصون في علم البيئة والنبات، يوفرون فكرهم وخبراتهم العالمية بهدف تقديم ما فيه خير المزارع والأرض.



تعمل حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز ضمن شراكتها مع الصندوق الأردني للريادة أكبر صندوق استثماري من نوعه في الأردن وبالتعاون مع سيواس الشرق الأوسط لتوفير الدعم الكامل للشركات الريادية ذات الأثر البيئي والتعليمي لتسهم في مواجهة التحديات الملحة في مجالي البيئة والتعليم القائم على التكنولوجيا، وتقدم حلولًا مبتكرة لها، كما تدعم، في الوقت نفسه، عجلة الاقتصاد الوطني.