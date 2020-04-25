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بذاكرة مفقودة وجريمتا قتل… دينا الشربيني تدخل لعبة النسيان مبكرًا

منذ ساعة واحدة

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عمان-الغد دخلت النجمة دينا الشربيني لعبة النسيان مبكرًا في الحلقة الأولى من المسلسل، والتي اختصرت لنا 6 سنوات من حياة رقية (دينا الشربيني) وزوجها أمجد (أحمد صفوت)، لتقدم حلقة دسمة كشفت خلالها عن فقدان رقية الوعي لمدة 4 شهور، بعد محاولة انتحار فاشلة، كانت قرارًا بعدما أمسك بها زوجها تخونه مع المحامي، ليقتلا بعضهما ويبقى الانتحار حلها الأمثل.

واحتل مسلسل لعبة النسيان تريند تويتر كما تصدر محركات بحث جوجل في مصر وذلك بعد عرض حلقته الأولى، كما استعرضت الحلقة خلال أحداثها حالة من فقدان الذاكرة التام لـرقية، بينما تضغط عليها المباحث وعائلة الشيال (عائلة زوجها) للاعتراف بجريمتها، في الوقت نفسه الذي لا تتذكر فيه رقية أي شيء من الـ6 سنوات الماضية، حيث توقفت ذاكرتها عند إنجابها لطفلها يحيى.

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل “لعبة النسيان” لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، “لعبة النسيان” سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت، أحمد حاتم ومن إنتاج iProductions.

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل “زي الشمس” الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي “البعض يذهب للمأذون مرتين” و “يوم 13”.

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