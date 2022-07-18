براتب ضئيل إبراهيموفيتش يجدد عقده مع ميلان

أعلن نادي ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، تجديد عقد مهاجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لموسم واحد حتى يونيو 2023.

وقال “روسّونيري” في بيان مقتضب عبر موقعه الإلكتروني “يسرّ نادي ميلان الإعلان عن تجديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش حتى 30 يونيو 2023. وسيواصل المهاجم السويدي ارتداء القميص رقم 11”.

ولم يشر النادي إلى الراتب الذي سيحصل على زلاتان، إلا أن شبكة “سكاي سبورت“، قالت إنه سيحصل على راتب ثابت يتراوح من مليون إلى مليون ونصف يورو، بالإضافة إلى متغيرات سخية تتعلق بصناعة وتسجيل الأهداف وإنجازات الفريق في الموسم الجديد”.