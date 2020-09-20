برازيلي ثان في معان.. الحسين ينتقد التحكيم ويتفاجأ بحجز مادي جديد

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

معان ينتظر برازيليا آخر الجمعة

كشف نادي معان، عن اتفاقه مع المحترف البرازيلي شارليس أوليفيرا، للعب في الفريق خلال منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم.

ويعتبر أوليفيرا، المحترف البرازيلي الثاني الذي يتفق معه فريق معان، الذي سبق وأن أعلن اتفاقه المبدئي مع المحترف البرازيلي جوارديانو دا كروز.

ووفق المعلومات، فإن المحترفين البرازيليين يتوقع أن يصلا إلى الأردن يوم الجمعة المقبل، حيث سيخضعان لحجر لمدة أسبوع، قبل الالتحاق بتدريبات الفريق، بعد توقيعهما رسميا على كشوفات الفريق، وفق ما هو مخطط له.

ويبذل الجهاز الفني لفريق معان جهدا، لإعادة ترتيب أوراق الفريق خلال مرحلة الإياب من الدوري، حيث تم الاتفاق مع اللاعب سعيد مرجان، في انتظار رد فريق الوحدات بشأن استعارة اللاعب فادي عوض.

الحسين إربد ينتقد التحكيم ويرصد 13 حالة

انتقد نادي الحسين اربد، أداء التحكيم في مباراته الأخيرة أمام فريق الوحدات التي جرت على ستاد عمان أول من أمس، وانتهت بفوز الوحدات 2-1.

وأبدى الحسين اربد احتجاجه على حوالي 13 حالة ارتكبها الحكم، وأثرت على مجريات المباراة، معتبرا أن حكم اللقاء بالغ في اعطاء اللاعبين البطاقات الصفراء، إلى جانب أخطاء أخرى.

وأكد الحسين إربد أنه بدأ بجمع مقاطع فيديو لحوالي 13 حالة تحكيمية، في انتظار تقديمها لاتحاد الكرة ممثلة بدائرة التحكيم، للاعتراض على هذا الأداء.

وبدأت شكاوى الأندية ضد التحكيم ترتفع شيئا فشيئا، مع استمرار مباريات الدوري.

أبو زمع يشيد بتنظيم نادي الحسين إربد

اشاد المدير الفني لفريق الوحدات عبدالله أبو زمع، بالتنظيم الجيد لفريق الحسين إربد في هذا الموسم الكروي، معتبرا أن هذا الفريق يعتبر من أفضل الفرق المحلية في الموسم الحالي.

وأشار أبو زمع عقب نهاية المباراة، أن لاعبي الحسين إربد يعرفون ما يفعلون في الملعب، وكل لاعب ملتزم بالأداء المكلف به، وهم يجيدون طريقة “اللامركزية” في اللعب، معتبرا أن بصمات المدير الفني عثمان الحسنات كانت واضحة على أداء الفريق.

العرسان يؤكد اشتياقه لفيتال ويحرص على مشاركته الإفطار

كشف نجم المنتخب الوطني والنادي الفيصلي لكرة القدم أحمد العرسان، عن اشتياقه للمدير الفني لمنتخب “النشامى” فيتال بوركلمانز، الأمر الذي دفعه لزيارته في الفندق، وتناول الإفطار بمعيته، قبل القيام بجولة مشتركه بالسيارة معا في ربوع عمان.وأكد العرسان، أن العلاقة الطيبة بينه وبين فيتال، دفعته لزيارة المدرب البلجيكي، والإطمئنان على احواله، واستعادة الذكريات الجميلة.

يشار إلى أن فيتال يتمتع بشعبية كبيرة بين لاعبي المنتخب، وهو الأمر الذي دفع أكثر من نجم في مناسبات سابقة، للخروج للدفاع عن المدرب البلجيكي الذي تعرض لإنتقادات عقب تراجع نتائج المنتخب في الفترة الأخيرة.

عبدالحليم سمارة يتعافى ويعود الرمثا

عاد رئيس النادي السابق لفريق الرمثا عبدالحليم سمارة إلى منزله في مدينة الرمثا، بعد غياب لعدة أشهر، بعد وعكة صحية الزمته دخول المستشفى في عمان، قبل أن يغادره ويخضع لفترة استراحة واستجمام في منزل استأجره في عمان لهذه الغاية.سمارة الشخصية الرياضية والسياسية والحزبية المعروفة، بدأ في استقبال محبيه الذين توافدوا للاطمئنان عليه، خاصة بعد التحسن الملحوظ في صحته.يشار إلى أن عبدالحليم سمارة، يعتبر عميد أندية العالم، بعد أن تربع على رئاسة نادي الرمثا نحو 52 عاما، حقق خلالها انجازات متعددة محلية وخارجية، أبرزها احتلال المركز الثالث في بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس.

الحسين اربد يتفاجأ بحجز مالي جديد بالاتحاد بسبب ملكاوي

تفاجأ نادي الحسين اربد، بحجز مالي جديد على مستحقات النادي في اتحاد الكرة، بسبب شكوى سبق وأن تقدم بها مدرب الفئات العمرية المقيم في المانيا وليد ملكاوي.

وتواجد نادي الحسين إربد في مقر اتحاد الكرة يوم أمس، للاستفسار عن الحجز المالي الجديد البالغ 2300 دينار، وهو حجز بتوصية من المحكمة، بعد شكوى قدمها ملكاوي العام 2017، وحكمت بها المحكمة أخيرا، حيث تم ابلاغ اتحاد الكرة بالقرار، الأمر الذي تسبب في الحجز على مستحقات النادي.

وسبق وأن عينت إدارة الحسين اربد قبل حوالي 4 سنوات، المدرب المقيم في المانيا وليد ملكاوي، مسؤولا عن فرق الفئات العمرية، قبل أن يغادر إلى المانيا مجددا، ومن ثم رفع شكوى في المحكمة.

“عزومة” أردنية إعلامية رياضية في قطر

شهدت العاصمة القطرية الدوحة أول من أمس، تجمعا اعلاميا رياضيا، من خلال “عزومة” نظمها بشار الغول مدرب منتخب الجالية الأردنية في قطر، حيث تم دعوة الإعلاميين الأردنيين المعروفين خالد الغول وإبراهيم حدادين، والمدرب الأردني في أكاديمية سباير القطرية ناصر حسان، والمدرب الأردني في نادي الدحيل القطري فهد القواسمي.

وشهدت أجواء الجلسة الأردنية، نقاشا في شؤون وشجون الرياضة الأردنية، وغيرها من التفاصيل والأمور.

وكان خالد الغول غادر الدوحة يوم أمس، متوجها إلى تركيا.

إصابة لاعب الوحدات عبيد بالركبة

تعرض لاعب فريق الوحدات لكرة القدم سليم عبيد، لإصابة في الركبة خلال التدريب الذي سبق لقاء الحسين إربد بالدوري، ما استدعى احتجابه عن تدريبات الفريق.وخضع اللاعب لصورة رنين، كشفت عن عدم معاناة اللاعب من إصابة قوية، وهو أمر لم يكن مقنعا في ظل معاناة اللاعب من آلام وانتفاخ في الركبة، وبالتالي الحاجة لعرضه على طبيب مختص، للوقوف على مدى الإصابة.

مدرب الرمثا يعيد النظر بمشاركة اللحام أمام شباب الأردن

كشف المدير الفني لفريق الرمثا جمال محمود، أن مشاركة اللاعب مصعب اللحام أمام شباب الأردن أول من أمس بدوري المحترفين، جاءت وفق مقتضيات وظروف المباراة، وأن اللاعب لم يكن ضمن خيارات الجهاز الفني حفاظا عليه بسبب معاناته من آلم في القدم، قبل أن تقتضي الظروف المغامرة به رغم الإصابة التي استدعت خضوعه لحقنة لتهدئة آلام قدمه.

ولم يكن محمود يرغب في اشراك مصعب في مباراة شباب الأردن، قبل أن تقتضي ظروف المباراة التي شهدت تقدم الشباب بالاستعانة بخبرة اللحام في المباراة، ليتم اشراكه في الشوط الثاني، قبل أن ينجح في قلب النتيجة التي منحت الرمثا كامل نقاط المباراة.

يشار إلى أن اللحام تواجد فقط على مقاعد البدلاء، للشد من أزر زملائه، في ظل إصابته “مسمار لحم”، وهو الأمر الذي دفع المدرب لاتخاذ قرار بإراحته، قبل أن تفرض المباراة مشاركة مصعب كمنقذ لفريقه، ليكون عند حسن الظن.

المدرب جرار يحقق الفوز في أول مباراة مع كالغاري

نجح المدرب الأردني ناثر جرار في قيادة فريقه كالغاري، لتحقيق الفوز على فريق أدمنتون بنتيجة 4-0، في المباراة الودية التي جرت أول من أمس، في إطار استعدادات الفريقين لمنافسات “الدوري المتحد مع أميركا”.

ويتولى جرار الإشراف على فريق كالغاري، بعد تعيينه رسميا مديرا فنيا للفريق، إلى جانب مدرب مساعد ومعد بدني ومتخصص في الفيديو.

وأكد ناثر جرار أن مباراة أول من أمس هي الودية الأولى لفريقه، تحت قيادته، بعد مرحلة اعداد سابقة.

واعتبر المدرب في تصريح لـ”الغد” من كندا حيث يتواجد، أن هذه المهمة تعتبر من المهام الجيدة والمفيدة، وستنعكس ايجابا على تجربته، قبل العودة إلى الأردن.

“مسكنات وحقن” لضمان ظهور اللاعبين في المباريات

كشف عدد من المدربين والإداريين، أنهم أضطروا لحقن عدد من لاعبيهم بالأبر، واعطائهم مسكنات مختلفة الأنواع، لضمان تواجدهم في المباريات، أو حتى على مقاعد البدلاء.

وأكد أحد المدربين، أن لاعبين في الفريق يعانون إصابات متعددة، اضطروا للخضوع لحقن ومسكنات، لضمان مشاركتهم في المباريات، في ظل تعدد إصابات اللاعبين، بسبب ضغط المباريات، وعدم الجاهزية البدنية.

ولفت مدير إداري لأحد الأندية، أن أكثر من لاعب في الفريق، تعرضوا لإصابات في التدريبات، واضطر الجهاز الطبي لاعطائهم المسكنات لضمان مشاركتهم، بسبب الحاجة لجهودهم، وبسبب نقص في صفوف الفريق الذي يعاني أغلب لاعبيه من إصابات متعددة، بسبب تقارب مواعيد المباريات.

مدير فني توقع أن تضطر الفرق في قادم الأيام، لرفع نسبة الحقن والمسكنات، لضمان مشاركة لاعبيها المصابين.

كواليس النجوم

• ما تزال الانتقادات تنهال من كل حد وصوب، نحو المدير الفني لاتحاد الكرة الهولندي اليكس جيتزي، بسبب تفرده بادارة كل التفاصيل المتعلقة بكرة القدم الأردنية، وعدم استعانته بخبراء محليين قادرين على إسداء النصيحة، بحكم معرفتهم بطبيعة الكرة المحلية.. منتقدون طالبوا اتحاد الكرة مجددا باعادة النظر بموضوع المدير الفني، والاطلاع على سيرته الذاتية، ثم اعادة تقييمه وفق ما يستحق.

• مندوب نادي الحسين اربد كان في مقر اتحاد الكرة يوم أمس، لاداء بعض المهام، من ضمنها السؤال عن رد الاتحاد على طلب الحسين اربد نقل مبارياته من ستاد الحسن إلى عمان.. الاتحاد ابلغ نادي الحسين ان الرد سيكون اليوم بعد تلقي تقرير المختصين في وزارة الشباب.

• الأندية التي سبق وأن وقعت على كتاب للمطالبة بالغاء دوري الفئات العمرية، ما تزال تأمل باستجابة الاتحاد لطلبها، في ظل صعوبة الوضع الوبائي، وصعوبة الوضع المالي للأندية، إلى جانب اقتراب فصل الشتاء وغيرها من الظروف الاستثنائية في هذا الموسم.

• مباريات دوري المحترفات لكرة القدم، تشهد التزاما ملحوظا بالبروتوكول الصحي، خاصة فيما يتعلق بتجمع أهالي اللاعبات، أو الاقتراب من قبل من يرغب بحضور المباريات من الجمهور، وغيرها من الأمور التي تشهد التزاما جيدا.

• إدارة نادي الرمثا، تبت اليوم الاثنين، بطلب المدير الفني لفريق الكرة جمال محمود بشأن الدخول في معسكر مغلق في الفندق، قبل مباراة الفريق يوم الخميس المقبل أمام الحسين اربد بدوري المحترفين.

• خمسة من لاعبي فريق السلط لكرة القدم، قاموا يوم أمس بزيارة جماعية لعيادة الطبيب، للكشف عن الاصابات التي تعرضوا لها في المباراة الأخيرة أمام الجزيرة بدوري المحترفين… اصابات لاعبي السلط بالجملة في هذه المرحلة التي تشهد تقارب مواعيد المباريات.

• لقاء يعقد عند الساعة الرابعة من مساء اليوم الاثنين، بين الرئيس الأسبق لنادي الجزيرة سمير منصور واللجنة المؤقتة للنادي، لبحث الخطوات المالية التالية.

• العديد من أندية المحترفين، بدأت تشعر بنقص واضح في صفوف فرقها لكرة القدم، بسبب تزايد اعداد الاصابات، وفسخ عقود لاعبين، وتوجه أندية لاستبعاد لاعبين خلال المرحلة المقبلة.

• المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم فيتال بوركلمانز، وبعد مشاورات، قرر تأجيل لقائه مع الصحف اليوم، على أن يتحدث للاعلام خلال الأيام القليلة المقبلة التي ربما تشهد تحسنا في الرؤيا بشأن بعض التفاصيل.

• الجهاز الطبي لفريق الرمثا يسعى جاهدا لتأمين مشاركة اللاعب حمزة الدردور في مباراة الفريق المقبلة أمام الحسين اربد، في لقاء “ديربي الشمال” بدوري المحترفين.