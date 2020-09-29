برامبلز تختتم خطتها الخمسية للاستدامة بنجاح باهر



عمان- كشفت “برامبلز ليمتد”، الشركة الأم لعلامة “تشب” والرائدة عالميا في مجال الخدمات اللوجستية المستدامة والاقتصاد الدائري، عن تقرير مراجعة الاستدامة للعام 2020، والذي يتناول بالتفصيل ما حققته من إنجازات منذ العام 2015 بعد إطلاق “أهداف الاستدامة للعام 2020” الطموحة. ويسلط التقرير الضوء على رؤيتها للمرحلة المُقبلة من رحلتها نحو الاستدامة والرامية إلى بناء سلاسل توريد متجددة بكل معنى الكلمة لما فيه منفعة أجيال المستقبل.

وفي العام 2015، أطلقت “برامبلز” استراتيجية الاستدامة “كوكب أفضل وأعمال أفضل ومجتمعات أفضل” و”أهداف الاستدامة للعام 2020″، وسعت من خلالها إلى تسخير قوّة نموذج العمل الدائري “المشاركة وإعادة الاستخدام” للحد من التأثيرات السلبية لعملياتها وسلاسل التوريد التي يستخدمها عملاؤها حول العالم.

ونجحت الشركة في تحقيق تقدّم ملموس منذ العام 2015، وتمكنت من خلال ركيزة كوكب أفضل من تقليص البصمة البيئية لسلاسل التوريد العالمية بشكل كبير، حيث تمكنت من خفض ما يلي بنجاح:( 10.3 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون – أي ما يُعادل ثاني أكسيد الكربون المنبعث من 1.950.560 منزلا في عام واحد؛

و34.3 مليار لتر من المياه – أو نحو 13.720 حوض سباحة أولمبي؛ 8 ملايين متر مكعب من الخشب، 5.8 مليون طن من المخلفات الصلبة وإنقاذ 8 ملايين شجرة).

وفي إطار الالتزام الذي أعلنت عنه في العام 2015 بتفادي إزالة الغابات بنسبة 100 %، تمكّنت برامبلز من تحقيق هدفها للعام 2020 حيث تمكنت من الحصول على 100 % من الأخشاب من غابات مُدارة بشكل مستدام حول العالم، كما أن 62.7 % من الأخشاب مشمولة بالاعتماد الصارم لسلسلة الحماية.