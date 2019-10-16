برانكو سيفارليك مديرا لـ”فيليب موريس” في الأردن وفلسطين



عمّان – أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشونال عن تعيين برانكو سيفارليك مؤخراً، ليشغل منصب المدير العام الجديد، وليتولى قيادة عملياتها في المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين.

هذا ويتمتع سيفارليك بخبرة واسعة اكتسبها خلال مسيرته المهنية التي أمضاها في العمل في قطاع صناعة التبغ عالمياً في مجالات عدة تشمل المالية، المبيعات، التسويق، والإدارة العامة، وضمن مناطق جغرافية مختلفة شملت أميركا اللاتينية والاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية، بالإضافة إلى شرق الأوسط، ما أكسبه أيضاً خبرة سوقية وثقافية متنوعة. وقد جاء الاختيار على سيفارليك نظراً لسجله المهني الحافل، وخبرته الكبيرة ومعرفته ومهاراته الواسعة، وسط توقعات لتأدية دور حيوي مهم وبارز، يسهم في ضمان استمرارية النمو الاستراتيجي للشركة، فضلاً عن مواصلة تحقيق النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي داخل الأردن وفلسطين.

وقبل تعيينه بمنصبه الجديد، كان سيفارليك فرداً من أفراد عائلة فيليب موريس إنترناشونال؛ حيث انضم إليها في العام 2006، وشغل مناصب عدة أدى معها أدواراً مهمة في المالية والمبيعات ضمن أسواق جنوب شرق أوروبا، منتقلاً إثر ذلك في العام 2012 إلى المقرّ الرئيسي للشركة والكائن في لوزان، ثم انضم إلى وحدة تجارة الأسواق الحرة ، متولياً قيادة الاستراتيجية البيعية وإدارة الحسابات الرئيسة هناك.

وقبيل انتقاله إلى الأردن، تولى سيفارليك مهام منصب المدير العام لتجارة الأسواق الحرة وتجارة التجزئة في السفر؛ حيث أشرف على عمليات الشركة في هذا المجال، وذلك في جميع أنحاء أميركا اللاتينية والاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية، بالإضافة إلى تركيا.

وفي تعليقٍ له ، قال سيفارليك: “يشرفني مواصلة العمل مع شركة فيليب موريس إنترناشونال وخدمتها، وذلك لمكانتها المرموقة حول العالم، ولدورها الإيجابي من أجل إحداث تغييرات وتأثيرات تنموية إيجابية، على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في الدول التي تعمل ضمنها ومن بينها الأردن.”

وأضاف سيفارليك: “سعيد بتواجدي هنا خلال هذه المرحلة التي تقوم فيه شركتنا، بقيادة وإحداث تحول في مجال صناعة التبغ، لخلق مستقبل خالٍ من الدخان واستبدال السجائر التقليدية ببدائل ومنتجات مبتكرة خالية من الدخان قد تكون أقل ضرراً. وإنه لمصدر فخر لي ولكافة العاملين في فيليب موريس، أننا استطعنا في الشركة إطلاق جهاز IQOS، وهو منتجنا القائم على تسخين التبغ إلكترونياً، في العديد من الأسواق العالمية التي بلغ عددها حتى اليوم 50 سوقاً بما فيها سوق الولايات المتحدة، بعد الحصول على إجازة إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA لكي يتمّ بيعه في أميركا، وذلك خلال شهر نيسان من العام الحالي 2019، متطلعين لإطلاق المنتج رسمياً في الأردن قريباً.”