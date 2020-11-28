برايتون يخطف تعادل قاتلا أمام ليفربول في مباراة بطلها “الفار”

لندن – نجح فريق برايتون آند هوف ألبيون في اقتناص تعادل ثمين أمام ضيفه ليفربول بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما السبت ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميير ليغ”.

وعلى ملعب (فالمر)، تقدم الريدز أولا عن طريق اللاعب البرتغالي ديوجو جوتا (ق60) وكان هذا الهدف بمثابة عقاب لأصحاب الأرض بعدما أضاعوا ركلة جزاء احتسبت لهم في الدقيقة (20) أطاح بها اللاعب نيال موباي خارج المرمى.

وفي الدقيقة (35) كان قد سجل الفرعون المصري محمد صلاح هدفا للضيوف ولكن ألغاه حكم اللقاء بعد الرجوع لتقنية الفار.

كما سجل السنغالي ساديو ماني، الذي دخل بدلا لصلاح، هدفا للريدز في الدقيقة (84) ولكن تم إلغاؤه أيضا بعد الرجوع لتقنية الفار.

وقبل لحظات من انتهاء اللقاء احتسب الفار ركلة جزاء لأصحاب الأرض أسفرت عن عن هدف التعادل الذي سجله اللاعب باسكال جروس (د. 90+3).

وبهذه النتيجة، رفع الريدز رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة مؤقتا، وبرايتون إلى 10 نقاط في المركز الـ16.

– (إفي)