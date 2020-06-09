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برايتون يستخدم المجسمات الورقية لتعويض غياب مشجعيه

منذ ساعة واحدة

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لندن – سيكون بإمكان مشجعي فريق برايتون الإنجليزي “دعم” فريقهم وإن كانوا ممنوعين من دخول الملاعب لمشاهدة مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، من خلال دفع ثمن مجسمات تمثلهم مصنوعة من الورق المقوى توضع في مدرجات ملعبه “أميكس”.
ويستأنف الدوري الممتاز نشاطه في 17 حزيران/يونيو، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد. ويخوض برايتون مباراته الأولى ضد ضيفه أرسنال في 20 الجاري، على ان تقام، كغيرها من المباريات، خلف أبواب موصدة بوجه الجمهور.
ولجأ برايتون الى وسيلة استخدمتها بعض فرق الدوري الألماني التي ملأت مدرجات ملاعبها بـ”مشجعين من ورق”، لتعويض غياب الجمهور بعد استئناف البوندسليغا في 16 أيار/مايو.
وقال النادي في بيان له “نطلب من المشجعين ارتداء الزي الأزرق والأبيض (العائد للفريق) لأيام المباريات، وإرسال صورهم لتكون جزءا من المباريات الخمس المتبقية من الموسم التي ستقام في أميكس”.
ويقدم النادي لحاملي التذاكر الموسمية والمشتركين فرصة شراء مجسمات تمثلهم مقابل 20 جنيها استرلينيا (25 دولارا أميركيا)، على أن يتم التبرع بجزء من الأرباح للعمل الخيري.
ويحتل برايتون المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة، على بعد نقطتين من بورنموث الثامن عشر، أول المراكز المؤدية الى الهبوط للدرجة الأولى، مع تبقي تسع مراحل من هذا الموسم. – (أ ف ب)

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