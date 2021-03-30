برجس لـ “الغد”: أجمل ما يحدث للكاتب أن تصل كلمته لعقل القارئ وقلبه

عزيزة علي

عمان – وصلت رواية “دفاتر الوراق”، للروائي الأردني جلال برجس والصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية.

وقد أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية أول من أمس عن قائمتها القصيرة للروايات المرشحة للفوز بدورتها الـ14، وضمت القائمة روايات “دفاتر الورّاق”، و”الاشتياق إلى الجارة” للحبيب السالمي، و”الملف 42″ لعبد المجيد سباطة، و”عين حمورابي” لعبد اللطيف ولد عبد الله، و”نازلة دار الأكابر” لأميرة غنيم، و”وشم الطائر” لدنيا ميخائيل.

وعبر الروائي الأردني جلال برجس لـ “الغد” عن فرحه بوصول رواية “دفاتر الورق” الى القائمة القصيرة، قائلا “سعادة كبيرة لي لأن ما حدث هو وصول للفكرة.. إن أجمل ما يحدث للكاتب هو أن تصل كلمته إلى عقل القارئ وقلبه على حد سواء، فالرواية –أي رواية-هي مقترح إنساني بوصلته ما حدث وما يحدث حولنا وما سيحدث، إننا نقدم رؤانا في زمن باتت فيه الرواية المنبر الأدبي الأول من حيث القراءة والكتابة، وقد عملت على دفاتر الوراق لما يزيد على عامين أجسد المقولة الرئيسة للرواية مستهدفا ما يوجع في حياتنا ومعليا من شأن إنسانيتنا، فوصولها إلى القائمة القصيرة سعادة كبيرة لي”. عن أبرز ما تناولته هذه الرواية يبين برجس “لقد تناولت الرواية وبوعي أزمة الإنسان العربي أمام سطوة الفساد، وعدم الاستقرار الذي يعيشه وتلك الحالة من التشظي التي تنشأ عن التشابه العميق بين الماضي والحاضر كدلالة على أن ما عانيناه مازلنا نعانيه”، فالرواية تذهب إلى فكرة خسران البيت بكل مستويات التأويل وما ينتج عن ذلك من تيه، وبالتالي توحش الإنسان بمعزل عن القيمة المعرفية.

وحول ما اذ كانت الرواية تنطلق من المحلية يشير برجس إلى أنها “تنطلق من عمان لكنها لا تتوقف عند تلك الخصوصية المحلية بل تنسحب على ما يقاسيه العالم العربي في هذه المرحلة وذلك عبر قصة وراق يتعرض لمجموعة من الهزائم والانكسارات.

وعُقد مؤتمر بحضور رئيس لجنة التحكيم الشاعر اللبناني شوقي بزيع، وفلور مونتانارو منسقة الجائزة، وياسر سليمان، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وأعضاء لجنة التحكيم، عبر تطبيق “زوم” باللغتين العربية والإنجليزية، للإعلان عن القائمة القصيرة المرشحة للجائزة يوم الاثنين الموافق 29 آذار (مارس) 2021 .

وقال رئيس لجنة التحكيم شوقي بزيع “أستطيع أن أؤكد باسمي الشخصي، وباسم زملائيَ الأربعة، أن ما توصلنا إليه من نتائج وخلاصات، قد استند من وجهة نظرنا إلى اعتبارات فنية وإبداعية، لا علاقة لها بكل ما يتصل ببلد الكاتب أو عمره أو جنسه أو شهرتهِ، أو الجهة الناشرة لعمله المرشح.

وأضاف بزيع لقد ارتأت اللجنة المحكمة تبعاً لذلك، أن تتضمن القائمةُ القصيرة للجائزة، الأعمالَ الستةَ التي سأتولى تسميتها وفق الترتيب الأبجدي لأسماء أصحابها، وهي التالية : “دفاتر الوراق”، لجلال برجس، “الأردن” المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الاشتياقُ الى الجارة، الحبيب السالمي “تونس”، دار الآداب، الملف 42 – عبد المجيد سباطة “المغرب”، المركز الثقافي العربي، عين حمورابي – عبد اللطيف ولد عبدالله “الجزائر”، ميم للنشر – نازلة دار الأكابر – أميرة غنيم “تونس”، مسعى للنشر والتوزيع، وشم الطائر – دنيا ميخائيل “العراق”، دار الرافدين. ويحصل كل من المرشّحين الستة في القائمة القصيرة على 10 آلاف دولار، كما يحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف دولار إضافية. وسيجري الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة يوم 25 مايو (أيار) من هذا العام.

يذكر أن جلال برجس شاعر وروائي أردني يعمل في قطاع هندسة الطيران، وهو رئيس مختبر السرديات الأردني، ومعد ومقدم البرنامج الإذاعي “بيت الرواية”، كتب الشعر والقصة وأدب المكان قبل أن يتجه إلى كتابة الرواية، في العام 2015 حصلت روايته “أفاعي النار- حكاية العاشق علي بن محمود القصاد”، على جائزة كتارا للرواية العربية، كما وصلت رواية “سيدات الحواس الخمس”، الى القائمة الطويلة في الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر.

وفاز بجائزة رفقة دودين للإبداع السردي 2014، عن رواية “مقصلة الحالم”، جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع 2012، عن المجموعة القصصية “الزلزال”، وترجمة رواية “أفاعي النار- حكاية العاشق علي بن محمود القصاد”، الى اللغة الفرنسية، واللغة الإنجليزية.

وصدر له العديد من المؤلفات منها في مجال الشعر “كأي غصن على شجر”، “قمر بلا مَنازل”، وفي أدب المكان “رذاذ على زجاج الذاكرة”، “شبابيك تحرس القدس”، وفي مجال القصة القصيرة، “الزلزال”، وفي مجال الرواية “مقصلة الحالم”، “أفاعي النار”، “سيدات الحواس”، “حكايات المقهى العتيق” (رواية مشتركة)، وأخيرا “دفاتر الوراق”.