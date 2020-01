برشلونة الأغنى في إيرادات الموسم الماضي بحسب “ديلويت”

لندن – حقق نادي برشلونة الاسباني رقما قياسيا جديدا على رأس لائحة الأندية الأغنى في العالم التي أعلنتها شركة “ديلويت” المتخصصة في المحاسبة، بحسب الإيرادات المحققة في موسم 2018-2019.

وللمرة الاولى، حقق برشلونة أكثر من 840 مليون يورو من الايرادات، أي أكثر بـ 83 مليون يورو من غريمه المحلي ريال مدريد ضمن الفترة عينها.

وحل نادي العاصمة ثانيا بنحو 757 مليون يورو، ليتبادل مع النادي الكتالوني الصدارة بحسب الترتيب الأخير الصادر في كانون الثاني (يناير) 2019.

واحتفظ مانشستر يونايتد الانجليزي بالمركز الثالث بنحو 711 مليون يورو، حيث أشارت “ديلويت” أن “الشياطين الحمر” مهددون بخسارة هذا الترتيب في الموسم المقبل لحساب جارهم اللدود مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي في آخر موسمين أو ليفربول حامل لقب دوري ابطال اوروبا.

