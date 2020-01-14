برشلونة الأغنى في إيرادات الموسم الماضي بحسب “ديلويت”

لندن – حقق نادي برشلونة الاسباني رقما قياسيا جديدا على رأس لائحة الأندية الأغنى في العالم التي أعلنتها شركة “ديلويت” المتخصصة في المحاسبة، بحسب الإيرادات المحققة في موسم 2018-2019.

وللمرة الاولى، حقق برشلونة أكثر من 840 مليون يورو من الايرادات، أي أكثر بـ 83 مليون يورو من غريمه المحلي ريال مدريد ضمن الفترة عينها.

وحل نادي العاصمة ثانيا بنحو 757 مليون يورو، ليتبادل مع النادي الكتالوني الصدارة بحسب الترتيب الأخير الصادر في كانون الثاني (يناير) 2019.

واحتفظ مانشستر يونايتد الانجليزي بالمركز الثالث بنحو 711 مليون يورو، حيث أشارت “ديلويت” أن “الشياطين الحمر” مهددون بخسارة هذا الترتيب في الموسم المقبل لحساب جارهم اللدود مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي في آخر موسمين أو ليفربول حامل لقب دوري ابطال اوروبا.

Barcelona top football's rich list for the first time ever – while Man Utd sink to their lowest ever position 😳 https://t.co/3uDp3RlPxP — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 14, 2020

وشرحت “ديلويت” أن سياسة تدويل التسويق والانشطة المرتبطة بمنح التراخيص، سمحت للنادي الاسباني في الاعتماد بدرجة أقل على السوق المتقلبة لإعادة توزيع حقوق النقل التلفزيوني، وذلك بزيادة كبيرة لعائداته التجارية.

وكشف دان جونز من القسم الرياضي في الشركة: “جلبت العمليات التجارية التي قام بها النادي 383,5 مليون يورو، أي أكثر من كامل ايرادات النادي الذي حل في المركز الثاني عشر في الترتيب” أي بروسيا دورتموند الالماني، برشلونة هو مثال للنادي المتكيّف مع ظروف السوق المتغيّرة”.

وتوقعت “ديلويت” أن برشلونة الذي أعلن ارتفاع اجمالي رقم أعماله لموسم 2018-2019، قد يصل عمليا الى ايرادات بقيمة 900 مليون يورو العام المقبل، ما يسمح له بالتربع على رأس اللائحة لسنة اضافية.

واذا كانت الصدارة لناديين من اسبانيا، الا ان الاندية الانكليزية كانت الاكثر تواجدا بين العشرين الاوائل. ويعتمد التصنيف على النتائج المالية لاكبر الاندية في انكلترا، فرنسا، المانيا، ايطاليا واسبانيا.

وفي ما يلي ترتيب العشرين الاوائل:

1- برشلونة الاسباني 840,8 مليون يورو

2- ريال مدريد الاسباني 757,3

3- مانشستر يونايتد الانجليزي 711,5

4- بايرن ميونيخ الالماني 660,1

5- باريس سان جيرمان الفرنسي 635,9

6- مانشستر سيتي الانجليزي 610,6

7- ليفربول الانجليزي 604,7

8- توتنهام الانجليزي 521,1

9- تشلسي الانجليزي 513,1

10- يوفنتوس الايطالي 459,7

11- ارسنال الانجليزي 445,6

12- بروسيا دورتموند الالماني 377,1

13- أتلتيكو مدريد الاسباني 367,6

14- انتر ميلان الايطالي 364,6

15- شالكه الالماني 324،8

16- روما الايطالي 231,0

17- ليون الفرنسي 220,8

18- وست هام الانجليزي 216,4

19- ايفرتون الانجليزي 213

20- نابولي الايطالي 207,4 (أ ف ب)