برشلونة تكبد خسائر تصل إلى 1.2 مليون يورو بسبب فضيحة “بارسا جيت”

برشلونة – قدرت شرطة إقليم كتالونيا الإسباني “موسوس دا سكوادرا” قيمة “الضرر” الذي تعرض له نادي برشلونة بسبب “تجاوز” أعضاء الإدارة السابقة “حد صلاحياتهم” فيما يُسمى بفضيحة “بارسا جيت”، بما بين 843 ألف إلى 1.2 مليون يورو.

وتواجه الإدارة السابقة لبرشلونة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو اتهامات بتعاقدها مع شركة ” I3 Ventures ” لتنفيذ حملة تشهير عبر شبكات التواصل الاجتماعي ضد أفراد وكيانات لا تدعم مجلس إدارة النادي السابقة.

وقامت تلك الشركة بنشر انتقادات ضد لاعبي الفريق ومدربيه، ومن بينهم قائد البلاوجرانا ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وزميلهما السابق تشافي هيرنانديز، وكذلك المدير الفني الأسبق بيب جوارديولا، ما تسبب في جدلا واسعا، ودفع في النهاية باستقالة ستة من أعضاء مجلس إدارة بارتوميو، الذي اضطر للتخلي عن منصبه في النهاية عقب حملة لسحب الثقة منه ومجلس إدارته.

وعلى خلفية هذه الفضيحة تم استدعاء بارتوميو ومجموعة من معاونيه للمثول أمام القضاء يوم الاثنين، حيث تمسكوا جميعا بحقهم في عدم الإدلاء بشهادتهم أمام الشرطة، قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقا.

وكشف تقرير الشرطة الذي اطلعت عليه (إفي) أن شرك” I3 Ventures” وضعت قائمة سوداء لصحفيين ينتقدون إدارة بارتوميو وكذلك لأعضاء من محيط النادي، وذلك في بريد الكتروني داخلي صادر يوم 7 يونيو/حزيران 2018.

وتعد هذه أحد الأدلة التي عثرت عليها الشرطة أثناء تفتيش مكاتب ” I3 Ventures ” ضمن التحقيق في عملية (بارسا جيت)، مشيرة إلى أن البريد الالكتروني كان يهدف للتحضير لاجتماع بهذا الخصوص. – (إفي)