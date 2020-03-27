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برشلونة سيخفض رواتب لاعبيه بسبب فيروس كورونا

منذ 20 دقيقة
ميسي يقود برشلونة لفوز كبير على إيبار

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مدريد – قال برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إنه يتخذ خطوات لتخفيض رواتب لاعبيه والعاملين لتقليص الضرر الاقتصادي الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا.
وقرر مسؤولو النادي بعد اجتماع عبر الفيديو تخفيض رواتب كل اللاعبين المحترفين في برشلونة ومن بينهم ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، والجهاز التدريبي خلال فترة توقف الدوري.- (رويترز)

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