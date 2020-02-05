برشلونة قد يقيل أبيدال على خلفية تصريحات مثيرة بشأن إقالة فالفيردي

برشلونة – يمكن أن يقيل رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، الأربعاء المدير الرياضي للفريق، الفرنسي إريك أبيدال، في أعقاب الأزمة التي تسببت فيها تصريحاته الأخيرة حول ملابسات إقالة المدير الفني السابق إرنستو فالفيردي، مما دفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للرد.

وقدم بارتوميو، الذي يقوم برحلة عمل، موعد رجوعه إلى برشلونة واستدعى أبيدال لحضور اجتماع، وفقا لمعلومات نشرت عبر محطة (RAC1) الكتالونية وأكدتها لـ(إفي) مصادر من البرسا.

وكان رئيس النادي قد أعرب عن دعمه لأبيدال في خضم الإعصار الناجم عن الإدارة السيئة للجهاز الرياضي للبرسا في سوق الانتقالات الشتوية، وذلك في اجتماع عقد قبل مباراة برشلونة وليفانتي الأحد الماضي.

ومع ذلك، تدهور كل شيء على ما يبدو بعد التصريحات التي أدلى بها أبيدال لكل من صحيفتي (سبورت) و(موندو ديبورتيفو) الرياضيتين.

وقال أبيدال للصحيفتين “مع فالفيردي، لم يكن الكثير من اللاعبين راضين أو يعملون بجد. كانت العلاقة بين المدرب واللاعبين جيدة، لكن هناك أشياء يمكنني أن أشعر بها”.

وردا على ذلك، قال ميسي عبر حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي (إنستجرام): “ينبغي ذكر أسماء لأنه إن لم يحدث ذلك فإن القلق سيتسلل إلى جميع اللاعبين ويغذي هذا الأمر شائعات غير مؤكدة”.

وتابع: “أنا بصراحة لا أحب هذا النوع من الأشياء، لكن أعتقد أن الجميع يجب أن يكون مسئولا عن مهامه ويتحمل مسئوليات قراراته. ونحن أول من يتحمل المسؤولية عندما لا نكون جيدين. والمدراء أيضا يجب أن يتحملوا مسئولياتهم”.

وبينما يعقد اللقاء المرتقب بين بارتوميو وأبيدال، سيكون المدرب كيكي سيتين أول مسؤول في برشلونة يقدم روايته عن الأزمة المفتوحة، حيث سيقدم مؤتمرا صحفيا عشية مباراة برشلونة ضد أثليتيك في بطولة كأس ملك إسبانيا.

– (إفي)