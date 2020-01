برشلونة لتعويض خسارته وريال لتأكيد انتصاراته

مدريد – يملك برشلونة فرصة تعويض خسارته امام فالنسيا السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم وذلك عندما يستضيف ليغانيس الخميس في ختام الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الملك.

في المقابل، يسعى ريال مدريد لتأكيد انتصاراته المتتالية في الآونة الاخيرة والتي خولته انتزاع صدارة الليغا وذلك عندما يحل ضيفا على ريال سرقسطة من الدرجة الثانية الأربعاء.

ويفتتح الدور ثمن النهائي الثلاثاء بلقاء تينيريفي من الدرجة الثانية مع أتلتيك بلباو في اختبار سهل للأخير تاسع الليغا.

ويمني برشلونة النفس باستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة مشواره في مسابقة الكأس التي فشل الموسم الماضي التتويج بها للمرة الخامسة على التوالي بخسارته أمام فالنسيا في المباراة النهائية.

كما يرغب برشلونة في مصالحة جماهيره بعد خسارته أمام فالنسيا صفر-2 السبت في المرحلة الحادية والعشرين والتي كلفته التنازل عن الصدارة لصالح شريكه السابق غريمه التقليدي ريال مدريد.

🗣 @QSetien on drawing a home match in the Copa del Rey round of 16 pic.twitter.com/BuVGauiz5b — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 24, 2020

وكانت الخسارة الرابعة لبرشلونة هذا الموسم والأولى في ثلاث مباريات فقط بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتيين خليفة إرنستو فالفيردي المقال من منصبه.

وحقق برشلونة فوزين بشق النفس بقيادة سيتيين، الأول على حساب ضيفه غرناطة 1-صفر في الدوري، والثاني على حساب مضيفه إيبيزا من الدرجة الثالثة 2-1 في دور الـ16 لمسابقة الكأس.

#CopaDelRey Round of 16 draw. Real Zaragoza vs. Real Madrid pic.twitter.com/bgQeNrK5B3 — RMadridHome (@RMadridHome_) January 24, 2020

وعلق سيتيين عقب الخسارة امام فالنسيا قائلا “هناك بعض الامور التي لم نفهمها، بعض الامور التي لا يحسن (اللاعبون) فهمها، أو لم نحسن نحن (الجهاز الفني) شرحها بشكل جيد على الأرجح”.

ويبدو برشلونة مرشحا فوق العادة للتخلص من عقبة ليغانيس صاحب المركز الاخير في الدوري مشاركة مع النادي الكاتالوني الثاني إسبانيول، خصوصا وأنه تغلب عليه في عقر داره 2-1 في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكن مباريات الكأس تحفل عادة بالمفاجآت أمام الفرق الكبرى التي تفضل الدفع بالبدلاء لإراحة الأساسيين ترقبا للاستحقاقات المهمة ابرزها دوري أبطال أوروبا.

Getting ready for some more #CopaDelRey this week 🔜⚽️🏆 pic.twitter.com/GTOf2uYbmk — Valencia CF English 🦇💯 (@valenciacf_en) January 27, 2020

كما أن ليغانيس نجح في إرغام مضيفه أتلتيكو مدريد على التعادل السلبي الأحد في ختام المرحلة الحادية والعشرين.

ويحل ريال مدريد المتصدر الجديد لليغا ضيفا على ريال سرقسطة رابع الدرجة الثانية لتأكيد انتصاراته المتتالية في الآونة الأخيرة في مختلف المسابقات والتي رفعها إلى ستة بتغلبه على مضيفه بلد الوليد 1-صفر الأحد في ختام المرحلة الحادية والعشرين من الدوري.

والتقى الفريقان للمرة الأخيرة في 30 آذار/مارس 2013 في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري وكانت على ملعب لا روماريدا وانتهت بالتعادل بهدف لفيكتور رودريغيز (6) مقابل هدف للبرتغالي كريستيانو رونالدو (38).

وسقط وقتها سرقسطة الى الدرجة الثانية ولم ينجح في العودة إلى الأولى حتى الآن.

ويحل فالنسيا حامل اللقب ضيفا على كولتورا ليونيسا من الدرجة الثالثة والذي أقصى أتلتيكو مدريد من الدور الـ16.

The players started to prepare for the Round of 16 Copa del Rey match, which will be played at La Romareda stadium against Zaragoza (Wednesday, 9pm CET). pic.twitter.com/244WZX5Kzp — Real Madrid Info (@RMadridInfo) January 27, 2020

وهنا البرنامج (توقيت غرينيتش):

– الثلاثاء:

(20,00) تينيريفي (درجة ثانية) – أتلتيك بلباو

– الاربعاء:

(18,00) رايو فايكالو (ثانية) – فياريال

كولتورا ليونيسا (ثاتلثة)

(20,00) ريال سوسييداد – أوساسونا

ريال سرقسطة (ثانية) – ريال مدريد

باداخوز (ثالثة) – غرناطة

– الخميس:

(18,00) برشلونة – ليغانيس

(20,00) ميرانديس (ثانية) – اشبيلية