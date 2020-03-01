مدريد – حوّل برشلونة ملعب “سانتياغو برنابيو” إلى أرض خصبة حصد منها نقاط ثمينة من براثن غريمه التقليدي ريال مدريد، إذ أن القلعة البيضاء لم تشهد أي هزيمة للبلاوجرانا ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم منذ خمس سنوات.

ويعود تاريخ الانتصار الأخير الذي حققه الملكي على البرسا في الليغا وسط جماهيره، إلى 25 تشرين أول (لكتوبر) 2014 في مباراة ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

وتحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فاز ريال مدريد (3-1) على ضيفه الكتالوني الذي كان يدربه وقتها لويس إنريكي، المدير الفني الحالي لمنتخب إسبانيا، وفي تلك المباراة، افتتح البرازيلي نيمار التسجيل قبل أن يقلب ريال مدريد تأخره لانتصار عريض بثلاثية من توقيع البرتغالي كريستيانو ومواطنه بيبي والفرنسي كريم بنزيمة.

ومنذ ذلك الحين، خرج برشلونة بثلاث نقاط في كل مباراة خاضها على ملعب “سانتياغو برنابيو” حتى الآن، بأربعة انتصارات متتالية، (4-0) و(3-2) و(3-0) وأخرها (1-0) في الثاني من آذار (مارس) 2019.

وخلال هذه الفترة، جاء الانتصار الوحيد للميرينغي على أرضه بالكلاسيكو، في إياب كأس السوبر الإسباني، حين فاز الريال تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، بثنائية نظيفة في 16 آب (أغسطس) 2017 مع بداية حقبة المدرب إرنستو فالفيردي مع البلاوغرانا.

وكان ريال، قد فاز ذهابا على غريمه التقليدي في الكامب نو بنتيجة (3-1) وتوج بالكأس بعدما عزز هذا الفوز على أرضه بثنائية من توقيع ماركو أسينسيو وبنزيمة.

وفي المواجهات السبع التي جمعت بين الغريمين في قلعة البرنابيو منذ ذلك الحين، لم يتجرع برشلونة الهزيمة وسط جماهير الخصم ولا مرة سواء في الليجا أو غيرها، برصيد أربعة انتصارات وثلاث تعادلات.

وسيتطلع ريال مدريد لتغيير هذا الأمر الأحد المقبل حين يستضيف برشلونة في الجولة 26 من الدوري الإسباني، في مواجهة سيكون الرهان فيها على الصدارة التي يحتلها البرسا بفارق نقطتين عن الملكي الوصيف.(إفي)