برشلونة وريال مدريد يحاولان استعادة توازنهما في الدوري الاسباني

مدريد – ستكون المهمة واضحة أمام الثنائي الإسباني برشلونة وريال مدريد في المرحلة الثالثة من بطولة الدوري هي استعادة التوازن بعد التعثّر، لتجنّب منح حامل اللقب أتلتيكو مدريد فرصة الابتعاد مبكراً مع إشبيلية المتصدّر حالياً.

وفيما لا يزال وقع رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طاغياً على الفريق الكاتالوني، سيحاول برشلونة العودة إلى الاستقرار بالنتائج، معتمداً على جناحه الهولندي ممفيس ديباي الذي كان منقذاً في المرحلة الماضية، حينما سجّل هدف التعادل أمام أتلتيك بلباو (1-1).

وليس خيتافي بالخصم السهل، إذ سبق له أن أسقط برشلونة في المواجهة الأولى بينهما الموسم الماضي بهدف نظيف، ٌبل سقوطه إيابا 2-5.

لكن في مباراته الأحد أمام خيتافي، سيفتقد برشلونة لقلب دفاعه المخضرم جيرار بيكيه الذي يعاني من إصابة في ربلة الساق اليسرى تعرض لها السبت الماضي.

وقال النادي الكاتالوني من دون أن يحدد مدة الغياب، إن بيكيه “يتعافى وتطور حالته سيحدد متى سيعود” إلى الملاعب.

وكان بيكيه عانى الأمرين الموسم الماضي حيث ابتعد عن الملاعب من تشرين الثاني/نوفمبر حتى نيسان/أبريل بعد إصابتين متتاليتين في ركبته اليمنى.

ويشكل غياب بيكيه مصدر قلق للمدرب الهولندي رونالد كومان الذي يتعيّن عليه إيجاد حلول في مركزي قلب الدفاع، لأن إريك غارسيا الذي لعب إلى جانب ابن الـ34 عاماً في أول مباراتين من الموسم، سيغيب أيضاً بعد تلقي بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من مباراة السبت.

وعليه، من المتوقع أن يشغل مركزي قلب الدفاع ضد خيتافي، كل من الفرنسي كليمان لانغليه والأوروغوياني رونالد أراوخو.

وعلى غرار ديباي، كان البرازيلي فينيسيوس جونيور حاضراً لإنقاذ ريال مدريد بتسجيله ثنائية لإدراك التعادل 3-3 أمام ليفانتي الأسبوع الماضي.

وبالتالي، يريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي استعادة زمام الأمور كما بدأها في المرحلة الأولى بفوز 4-1 على ألافيس، أمام ريال بيتيس السبت.

وتأتي هذه المباراة فيما يعيش النادي الملكي وجماهيره حالة انتظار لصفقة ضم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جرمان.

وجوبه العرض الأول الذي قدمّه النادي الملكي (160 مليون يورو) بالرفض من جانب إدارة سان جرمان، حيث قال المدير الرياضي للنادي البرازيلي ليوناردو إنه “غير كافٍ” لتسهيل خروج ابن الـ22 عاماً الذي انضم إلى “بارك دي برانس” قادماً من موناكو قبل أربعة أعوام مقابل 180 مليون يورو.

وفي حال أقدم ريال على تقديم عرض أكبر للظفر بخدمات مبابي، فمن المحتمل عندها أن يصبح الأخير صاحب أغلى صفقة انتقال في العالم، متخطياً زميله الحالي البرازيلي نيمار الذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى سان جرمان مقابل 222 مليون يورو عام 2017.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ريال مدريد رفع عرضه لضم مبابي إلى 180 مليون يورو.

من جهته، سيسعى أتلتيكو مدريد إلى مواصلة أسلوبه الواقعي المعتاد الذي رسخه مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، بعدما حقق النقاط الست الكاملة في المباراتين السابقتين، حينما يواجه فياريال الأحد.

ومع نجومه، الأوروغوياني لويس سواريس، والأرجنتيني أنخل كوريا والبرتغالي جواو فيليكس، دعّم “كولتشونيروس” صفوفه الأسبوع الحالي بالمهاجم البرازيلي الشاب ماتيوس كونيا آتياً من هرتا برلين الألماني.

واصبح رابع لاعب يضمّه فريق العاصمة الصيف الجاري، بعد الحارس الفرنسي بنجامان لوكونت، الجناح البرازيلي ماركوس باولو ولاعب الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول.

وفي مباريات أخرى، يلعب إشبيلية المتصدر حالياً بفارق الأهداف عن أتلتيكو مع إلتشي السبت، فيما يواجه بلباو سلتا فيغو . – (أ ف ب)