برشلونة وريال يسعيان لفك ارتباطهما قبل الكلاسيكو

مدريد- يسعى برشلونة وريال مدريد لفك ارتباطهما والانفراد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يحل الأول ضيفا على ريال سوسيداد غدا، فيما يزور الثاني بعد غد مدينة فالنسيا المتوسطية لمقارعة فريقها، ضمن المرحلة السابعة عشرة من “لا ليغا”.

ويتساوى البلاوغرانا والمرينغي بعدد النقاط ولكل منهما 34 نقطة مع أفضلية للأول بفارق الأهداف، علما أن مباراة “الكلاسيكو” المؤجلة التي تجمع بينهما ستقام الأربعاء المقبل.

يدخل برشلونة مباراته مع ريال سوسيداد (الرابع برصيد 27 نقطة) بعد خوضه مواجهة صعبة الثلاثاء في سان سيرو انتهت بفوزه 2-1 وإقصاء إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي من دوري أبطال أوروبا، بفريق جله من الاحتياطيين بعدما فضل المدرب ارنستو فالفيردي اراحة كل من نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن وسيرجيو بوسكيتس والكرواتي ايفان راكيتيتش، علما أن الأورغوياني لويس سواريز ظل على مقاعد الاحتياط حتى الدقيقة 62 عندما حل بديلا للفرنسي انطوان غريزمان.

ويأبى الفريق الكتالوني تعرضه لأي نكسة قبل المواجهة المرتقبة مع غريمه التقليدي في “كامب نو” الأربعاء.

وفي المقابل، لم تكن مباراة ريال مدريد أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي في المسابقة الأوروبية أول من أمس أسهل بكثير رغم فوزه 3-1، بتشكيلة خلت من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والويلزي غاريث بايل والمدافعين دانيال كارفاخال وناتشو. ويطمح الفريق الملكي، بدوره، إلى العودة من رحلته الساحلية وفي جعبته النقاط الثلاث لكن مضيفه فالنسيا (الثامن برصيد 26 نقطة) لن يكون لقمة سائغة، لاسيما بعدما خطف بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي لدوري الأبطال من فك “الأسد الهولندي” أياكس أمستردام بالفوز عليه بهدف دون مقابل في عرينه يوهان كرويف ارينا. وبدوره، يأمل إشبيلية (الثالث بـ31 نقطة) المحافظة على فارق النقاط الثلاث على أقل تقدير، ولما لا معادلتهما فيما لو نجح بالفوز على ضيفه فياريال (13 بـ19 نقطة) وخسارتهما.

ويستقبل اتلتيكو مدريد، اوساسونا وهدفه الأساس العودة إلى سكة الانتصارات التي فقدها في اخر ثلاث مباريات بعد تعادله مرتين وسقوطه خاسرا مرة كانت أمام برشلونة 0-1. ولم يذق الفريق المدريدي، المتأهل أيضا الى ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، طعم الفوز سوى مرتين في آخر عشر مباريات.

وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء ألافيس وليغانيس وكلهما يطمح للخروج من دوامة النتائج المتخبطة. وتعرض أصحاب الأرض لخسارتين متتاليتين في آخر مرحلتين، ما أنزله إلى المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة، بفارق تسع نقاط عن ليغانيس التاسع عشر.-(أ ف ب)