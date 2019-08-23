برشلونة يأمل في عودة طارئة لميسي

مدريد- يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من اصابته للانضمام الى برشلونة بعد تعرض الفريق الكاتالوني لخسارة افتتاحية أولى في الدوري الاسباني لكرة القدم منذ 2008.

انضم ميسي الى التمارين الجماعية لفريقه الاربعاء بعد غيابه عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب اصابة في ربلة الساق، وذلك قبل لقاء فريقه المرتقب امام ريال بيتيس الاحد ضمن اطار المرحلة الثانية من الليغا.

أصيب ميسي في ساقه اليمنى خلال أول تمرين له بعد الإجازة الصيفية مع برشلونة في 5 آب (أغسطس)الحالي، ما منعه من مرافقة فريقه في جولته الأميركية، كما غاب عن المباراة الافتتاحية الجمعة في الدوري والتي شهدت سقوط حامل اللقب في العامين الماضيين على أرض أتلتيك بلباو بهدف نظيف.

علق قلب الدفاع جيرار بيكيه على خسارة بلباو بهدف أكروباتي جميل في اللحظات الاخيرة للهداف اريتز ادوريز “سان ماميس مكان صعب للعب دوما. عندما لا تكون بأفضل حالاتك، تبدو غبيا هناك”.

وتعج عيادة النادي الكاتالوني بالمصابين، فبينما تحوم الشكوك حول مشاركة ميسي امام بيتيس الاحد، يتوجب على المدرب إرنستو فالفيردي أن يتعايش مع العديد من الغيابات في خط الهجوم.

وكان برشلونة خسر جهود نجمه الأوروغوياني لويس سواريز الذي تعرض بدوره لاصابة في ربلة الساق أمام بلباو، وقد أشارت تقارير صحافية عن إمكانية غيابه عن الملاعب لفترة قد تمتد شهرا، الى اصابة ايضا بطل العالم مع منتخب فرنسا عثمان ديمبيلي في المباراة عينها بشد في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر وغيابه عن الملاعب حتى خمسة أسابيع بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني الإثنين، علما بانها الاصابة العضلية الخامسة لديمبيلي في موسمين مع برشلونة.

ولا يزال برشلونة يجر وراءه ذيول خيبة خروجه من نصف نهائي دوري ابطال اوروبا أمام ليفربول الانكليزي بعد ان تقدمه ذهابا بثلاثية نظيفة، تبعها خسارة للقب الكأس أمام فالنسيا.

ويحمّل كثيرون فالفيردي مسؤولية تراجع برشلونة في نهاية الموسم الماضي، برغم انه يأمل في ان يصبح اول مدرب يحرز لقب الدوري ثلاث مرات تواليا منذ بيب غوارديولا.

وبانتظار إمكانية عودة النجم البرازيلي نيمار الى الدوري الاسباني قبل اقفال سوق الانتقالات في 2 ايلول/ سبتمبر المقبل، في ظل مفاوضات شاقة مع فريقه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي، يقع عبء خط الهجوم على المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان المنضم مؤخرا الى برشلونة مقابل 120 مليونا من مواطنه أتلتيكو مدريد.

وعلق غريزمان “هذا الدوري صعب. علينا أن نعوّض”.

وبعد أن استهل موسمه باحثا عن محو خيبته الموجعة في الدوري ودوري ابطال اوروبا، اصبحت الكرة في ملعب ريال مدريد الذي حقق بداية ايجابية في الدوري ودخل على خط المفاوضات لضم نيمار بحسب تقارير اعلامية.

وخاض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مباراته الاولى ضد سلتا فيغو (3-1) بتشكيلة قديمة برز فيها اساسيا الجناح الويلزي غاريث بايل بعد فشل انتقاله الى الدوري الصيني.

قال زيدان “واجهنا صعوبات في فترة الاعداد للموسم بنتائجنا (خسر امام اتلتيكو مدريد 3-7) ولكن ليس بعملنا. كان أساسيا ان نستهل الموسم بمستوى جيد وتحقيق الفوز”.

وكان بايل مميزا في المباراة الاولى، في ظل غياب النجم الجديد البلجيكي ادين هازار الذي يتوقع ان يعود الى الملاعب بعد فترة التوقف الدولية.

قال قائد الفريق سيرخيو راموس الذي يواجه فريقه ريال بلد الوليد السبت “يجب ان نطوي الصفحة. لا يمكننا الاحتفال او الندم على ما حصل من قبل. نبدأ من نقطة الصفر”.

وحقق أتلتيكو مدريد وصيف الموسم الماضي بداية ايجابية ايضا بفوزه على ضيفه خيتافي 1-صفر. وسيواجه الفريق الذي عوّض غريزمان بضم الموهبة البرتغالية جواو فيليكس (126 مليون يورو) ليغانيس السبت. -(أ ف ب)