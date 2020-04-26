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برشلونة يؤجل عملية تجديد عقد تير شتيغن لبضعة أشهر

منذ ساعة واحدة

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برشلونة – تجمدت عملية تجديد عقد الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يعتبر نادي برشلونة أنها ليست أولوية، بسبب الوضع الاقتصادي للمؤسسة نتيجة الجائحة، إلا أنه اعتبرها استراتيجية.

جاء هذا في صحيفة “سبورت” في عددها الصادر الأحد، نقلا عن اتصال بين البرسا وممثل اللاعب، جيرد فوم بروخ، الذي نقل له النادي أنه غير مستعد في الوقت الحالي، بانتظار اتضاح الأمور، لتقديم عرض نهائي للحارس.

وينتهي العقد الحالي لتير شتيغن مع برشلونة في 30 يونيو/حزيران 2022 ، لكن البلاوجرانا لديه النية لاستمرار الحارس، نظرا للأداء الممتاز الذي قدمه الألماني (27 عاما) منذ انضمامه لقلعة الكامب نو في موسم 2014 -2015. (إفي)

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