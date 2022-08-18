برشلونة يتبع سياسة خاصة لاقناع ميسي بالعودة

يتبع خوان ​لابورتا​ رئيس نادي ​برشلونة​ الإسباني سياسة خاصة لإقناع ليونيل ​ميسي​ نجم باريس ​سان جيرمان​ بالعودة مجدداً إلى النادي الكتالوني.

وكشفت صحيفة “سبورت” الاسبانية، أن الحديث عن مستقبل ميسي سيكون مثار جدل طوال الأشهر المقبلة، لانتهاء عقده مع البي إس جي في صيف 2023، ورغبة البارشا في عودته مجدداً.

وأشارت إلى أن ميسي يركز حاليا في انطلاقة موسمه الثاني مع سان جيرمان والاستعداد بقوة لكأس العالم، ولا يبدو أنه سيتخذ أي قرار بشأن مستقبله قبل مونديال قطر.

وختمت الصحيفة بأن لابورتا يريد أولا بناء جسور للتواصل مع ليونيل ميسي، ولكنه لم يبدأ بعد بل يريد استغلال عامل الوقت.