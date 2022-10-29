برشلونة يتطلع الى التعاقد مع كانتي

ذكرت تقارير صحافية اسبانية ان نادي ​برشلونة​ يسعى الى التوقيع مع نجم ​تشيلسي​، الفرنسي ​نغولو كانتي​ ليكون خليفة ​سيرجيو بوسكيتس​، الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت التقارير الإسبانية ان نغولو كانتي يعتبر من المرشحين المفضلين لدى الإدارة الرياضية والجهاز الفني في الفريق الاسباني لخلافة بوسكيتس.

وينتهي عقد كانتي مع البلوز في نهاية الموسم الحالي، ولم يتحرك النادي اللندني حتى الآن من اجل تجديد عقد اللاعب.

وأشار العديد من التقارير الى أن بوسكيتس سينتقل إلى الدوري الأميركي في الصيف المقبل.

المصدر (السبورت)