برشلونة يتطلع لاستعادة توازنه في الدوري الاسباني

مدريد – يسعى برشلونة إلى استعادة التوازن والصدارة موقتا عندما يستضيف أتلتيك بلباو الثلاثاء في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان برشلونة سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه اشبيلية يوم الجمعة الماضي، فخسر الصدارة بفارق المواجهتين المباشرتين لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد الفائز على مضيفه ريال سوسييداد 2-1 الأحد.

ولن تكون مهمة النادي الكاتالوني سهلة أمام أتلتيك بلباو الذي كان أول فريق يلحق الخسارة ببرشلونة هذا الموسم عندما تغلب عليه 1-صفر في المرحلة الأولى.

كما أن الفريق الباسكي لم يخسر في مبارياته الخمس الأخيرة (تعادلان وثلاثة انتصارات آخرها على ضيفه ريال بيتيس 1-صفر السبت) وينافس على بطاقة الدوري الأوروبي على الأقل (يتخلف بفارق 6 نقاط عن خيتافي الخامس)، علما بأنه بلغ المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية حيث سيواجه ريال سوسييداد، وسيضمن تأهله إلى يوروبا ليغ في حال تتويجه باللقب، فيما الخسارة سترهن تواجده في المسابقة القارية بحلول سوسييداد بين الأربعة الأوائل في الدوري.

ويدرك برشلونة جيدا أن إهدار أي نقطة غدا سيكلفه غاليا في سعيه إلى مواصلة سيطرته على لقب الدوري للعام الثالث على التوالي والخامس في السنوات الست الأخيرة خصوصا وأن غريمه التقليدي يخوض اختبارا سهلا نسبيا امام ضيفه ريال مايوركا الثامن عشر.

وفي الوقت الذي أكد فيه قطب دفاع النادي الكاتالوني جيرار بيكيه أنه “بالنظر الى مباراتينا الاخيرتين، اعتقد ان الفوز في الدوري سيكون صعبا جدا”، أبدى المدرب كيكي سيتيين تفاؤله.

وقال عقب التعادل مع اشبيلية “انا متفائل. اعتقد ان الفوز بكل المباريات سيكون صعبا على الجميع”، مشيرا إلى أن تصريح بيكيه “ناجم عن الاحباط”.

وأضاف المدرب الذي حل بدلا من ارنستو فالفيردي مطلع العام الحالي “يجب ان يكون لدينا نقد ذاتي لبعض الامور، لكن يجب ان نسلط الضوء ايضا على الامور الجيدة التي قمنا بها”.

وتابع “الامور ليست دراماتيكية. هناك الكثير من النقاط. الليغا متوازنة جدا. لكني ابقى متفائلا وهذه طبيعتي”.

ويخوض برشلونة المباراة في غياب نجم خط وسطه الدولي الهولندي فرنكي دي يونغ الذي تعرض للاصابة بتمزق في ربلة ساقه ابعده عن التعادل السلبي الاخير مع مضيفه اشبيلية وسيحرمه من التواجد ضمن التشكيلة لأسابيع عدة بحسب تقارير صحافية.

ويلعب ريال مدريد الأربعاء مباراة ثأرية ضد ضيفه ريال مايوركا سيسعى من خلالها الى مواصلة عودته القوية بعد استئناف الليغا وتحقيق فوزه الرابع على التوالي لتعزيز ريادته او الانفراد بالصدارة في حال تلقي هدية جديدة من أتلتيك بلباو بعد الأولى التي قدمها له الفريق الأندلسي اشبيلية بارغامه برشلونة على التعادل.

وكان ريال مايوركا أول فريق يلحق الخسارة بالنادي الملكي هذا الموسم عندما تغلب عليه 1-صفر في المرحلة التاسع في 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وحقق النادي الملكي ثلاثة انتصارات متتالية منذ العودة الى المنافسات بينها انتصاران على فريقين قويين هما ضيفه فالنسيا (3-صفر) الخميس الماضي ومضيفه ريال سوسييداد (2-1) الأحد.

وأشاد مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بأداء لاعبيه واستغلالهم لهدية اشبيلية للتربع على الصدارة، لكنه أكد أن “الفوز لا يغير شيئا، يجب أن نفوز بالمباريات الثماني المتبقية”.

وتعرض ريال مدريد لضربة موجعة الاحد تمثلت في اصابة قائده سيرخيو راموس في الركبة حيث اضطر الى ترك مكانه للبرازيلي ميليتاو. وقال زيدان في هذا الصدد “لقد تلقى حقا ضربة قوية وأعتقد أن الآلام بسبب هذه الضربة فقط. هذا خبر جيد، سنرى. ما هو أكيد أنه عانى حقا من آلام. (…) بالنسبة لي، إنه أفضل مدافع في العالم. ما يقوم به منذ سنوات رائع. انه يقدم الكثير للفريق وللنادي”.

وأثار فوز الملكي على ريال سوسييداد جدلا كبيرا وسائل الإعلام الصادرة الإثنين خصوصا الكاتالونية بعدما أكدت تقنية المساعدة بالفيديو “في ايه آر” ركلة جزاء حصل عليها البرازيلي فينيسيوس فانبرى لها راموس مفتتحا التسجيل، الهدف الثاني للفرنسي كريم بنزيمة بعد أن سيطر على الكرة بكتفه وسدد كرة زاحفة داخل الشباك، لتؤكد التقنية انه لم يلمس الكرة بيده.

وألغت “في ايه ار” هدفا للبلجيكي البديل عدنان يانوزاي لاعب سوسييداد بداعي تسلل أحد زملائه الذي حجب الرؤية عن مواطنه الحارس تيبو كورتوا.

وعنونت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية “صُنع في مدريد”، مضيفة “لقد باركت +في ايه آر+ انتصارات لوس بلانكوس الثلاثة منذ استئناف الليغا”، مضيفة “ريال في الصدارة بعد انتصار بفضل ثلاثة قرارات تحكيمية مثيرة للجدل”.

من جهتها، كتبت “سبورت” القريبة من برشلونة على صفحتها الاولى “متصدرو الـ+في ايه آر+”، مضيفة “فضيحة في أنويتا” (ملعب سوسييداد)”، فيما لم تظهر الصحف المدريدية امتعاضها من القرارات، حيث أكدت صحيفة “ماركا” أن ريال مدريد بات “متصدرا… وأضاف الاثارة الى الليغا”.

وقال زيدان في هذا الصدد في المؤتمر الصحافي عقب المباراة “أفضل الحديث عن كرة القدم، عن المباراة”، مضيفا “لم نفز بأي شيء، بعد كل هذا. هذه ثلاثة انتصارات بالطبع، لكننا نعلم أن المهمة ستكون صعبة جدا حتى النهاية. علينا أن نستمر على هذا النحو”.

وتفتتح المرحلة مساء اليوم بلقاءي فياريال مع إشبيلية، وليغانيس مع غرناطة.

ويلعب الثلاثاء أيضا ليفانتي مع أتلتيكو مدريد، وبلد الوليد مع خيتافي، والأربعاء ريال سوسييداد مع سلتا فيغو، وألافيس مع اوساسونا، على أن تختتم المرحلة الخميس بلقاءي إيبار مع فالنسيا، وريال بيتيس مع إسبانيول.– (أ ف ب)