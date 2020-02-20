برشلونة يتعاقد رسميا مع المهاجم الدنماركي برايثوايت

مدريد – أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الخميس، تعاقده مع مهاجم ليغانيس الدولي الدنماركي مارتن برايثوايت حتى حزيران/يونيو 2024 كبديل استثنائي لمهاجمه الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي المصاب.

وقال برشلونة في بيان له: “اللاعب سيوقع عقدا مع النادي فيما تبقى من الموسم مع أربع سنوات إضافية حتى 30 حزيران/يونيو 2024 مع شرط جزائي قيمته 300 مليون يورو”.

وأضاف: “برشلونة دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 18 مليون يورو، وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام مساء الخميس ابتداء من الساعة 17,00 بتوقيت غرينيتش بملعب كامب نو”.

📋La agenda de hoy de @MartinBraith:

✍ 18.00: firma del contrato

📸 18.45: sesión fotográfica en el Camp Nou

👋🏟 19.15: presentación y rueda de prensa

Síguelo en https://t.co/oPdk5Ajb6L pic.twitter.com/XvOFNxti30 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 20, 2020

ويمني مدرب برشلونة الجديد كيكي سيتيين النفس في الاعتماد على برايثوايت (7 أهداف في 39 مباراة دولية) في نهاية الاسبوع الحالي عندما يستضيف النادي الكتالوني إيبار السادس عشر بملعب (كامب نو) في المرحلة الخامسة والعشرين قبل استضافة الرحلة إلى إيطاليا لمواجهة نابولي الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحصل برشلونة على الضوء الأخضر للتعاقد مع مهاجم بدلا من لاعبه المصاب ديمبيلي، بناء على بند في قوانين البطولة يتيح للفريق ذلك لأسباب طبية قاهرة، حيث سيغيب ديمبيلي عن الملاعب لمدة 6 أشهر بسبب إصابته بقطع في وتر فخذه الايمن خضع على اثرها لعملية جراحية، وبالتالي لن يشارك في نهائيات كأس أوروبا المقررة من 12 حزيران/يونيو إلى 12 تموز/يوليو المقبلين.

ولعب برايثوايت مع تولوز الفرنسي من العامين 2013 الى 2017 قبل ان ينضم الى ميدلزبره الذي اعاره في النصف الثاني من عام 2018 الى بوردو وعام 2019 الى ليغانيس. (أ ف ب)