برشلونة يتعاقد مع البرتغالي ترينكاو

برشلونة – أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الجمعة تعاقده مع المهاجم البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو البالغ من العمر 20 عاماً من نادي سبورتينغ براغا في صفقة بلغت قيمتها 31 مليون يورو.

وسينضم ترينكاو رسميا للبلاوغرانا في الأول من تموز/يوليو القادم لمدة خمس سنوات، ويتضمن عقده شرطا جزائيا بقيمة 500 مليون يورو.

🔜 Francisco Trincão

Agreement with @SCBragaOficial for Trincão transfer; he'll join FC Barcelona on 1 July 2020. — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2020

وقال برشلونة في بيان نشره على موقعه على الانترنت “توصل ناديا برشلونة وسبورتينغ براغا إلى اتفاق لانتقال اللاعب فرانشيسكو ترينكاو إلى النادي بدءا من الأول من تموز/ يوليو 2020”.

وأضاف البيان “يمكن للمهاجم البرتغالي الشاب اللعب في أي مكان في خط الهجوم رغم أنه عادة ما يلعب في مركز الجناح على الجهتين، علما انه يستعمل قدمه اليسرى”.

ووصف برشلونة ترينكاو بأنه “سريع وموهوب تقنيا” مع “القدرة على مواجهة المدافعين بمهارات المراوغة”.

وأكد مدير نادي برشلونة غييرمو أمور الخميس أن النادي أنهى سعيه للتعاقد مع مهاجم هذا الشهر، على الرغم من إصابة الأورغوياني لويس سواريز في الركبة والتي من المحتمل أن تبعده لبقية الموسم عن الملاعب.

وكان اسم برشلونة قد ارتبط بمفاوضات مع الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ مهاجم ارسنال الإنكليزي والأرجنتيني لوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي، فيما تعثرت المفاوضات مع الإسباني رودريغو مورينو لاعب فالنسيا.

– (أ ف ب)