برشلونة يتعاقد مع البرتغالي ترينكاو

برشلونة – أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الجمعة تعاقده مع المهاجم البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو البالغ من العمر 20 عاماً من نادي سبورتينغ براغا في صفقة بلغت قيمتها 31 مليون يورو.

وسينضم ترينكاو رسميا للبلاوغرانا في الأول من تموز/يوليو القادم لمدة خمس سنوات، ويتضمن عقده شرطا جزائيا بقيمة 500 مليون يورو.

🔜 Francisco Trincão

Agreement with @SCBragaOficial for Trincão transfer; he'll join FC Barcelona on 1 July 2020.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2020