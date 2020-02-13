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برشلونة يتلقى دفعة معنوية بعودة أومتيتي إلى تدريباته الجماعية

منذ 52 دقيقة

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برشلونة – شارك المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي بالمران الجماعي لفريقه برشلونة في جلسة تدرب فيها أيضا بشكل طبيعي كل من جيرارد بيكيه والحارس البرازيلي نيتو، وسط احتمالات بحصولهم قريبا على الإذن الطبي ولحاقهم بمواجهة خيتافي السبت القادم.

كما أشار برشلونة الخميس إلى أن الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو عاد للتدريبات الخميس بعدما كان قد غاب عن مران أمس بسبب التهاب في اللوزتين، لكنه تدرب بحدة أقل من باقي زملائه.

وانضم للمران أيضا لاعبي الرديف، مورير وآراوخو وأكييمي وريكي بويج وسافريو وري ماناج وأنسو فاتي.

من جانبه، عاد الفرنسي عثمان ديمبيلي لبرشلونة بعجما خضع لجراحة في فنلندا إثر إصابته بقطع في وتر بالعضلة الخلفية للفخذ الأيمن.

وما زال النادي الكتالوني يجمع المعلومات لمعرفة مدة التعافي التي سيحتاجها اللاعب الفرنسي، ويرجح انها ستصل لستة اشهر. (إفي)

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