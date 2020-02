برشلونة يتلقى دفعة معنوية بعودة أومتيتي إلى تدريباته الجماعية

برشلونة – شارك المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي بالمران الجماعي لفريقه برشلونة في جلسة تدرب فيها أيضا بشكل طبيعي كل من جيرارد بيكيه والحارس البرازيلي نيتو، وسط احتمالات بحصولهم قريبا على الإذن الطبي ولحاقهم بمواجهة خيتافي السبت القادم.

كما أشار برشلونة الخميس إلى أن الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو عاد للتدريبات الخميس بعدما كان قد غاب عن مران أمس بسبب التهاب في اللوزتين، لكنه تدرب بحدة أقل من باقي زملائه.

🚨 – Injury update

Samuel Umtiti has returned to the main group after missing the last three training sessions due to discomfort in his knee.

With Lenglet suspended, his fellow countryman will be needed at the weekend.

We need "Big Sam" back again💪#FCBarcelona pic.twitter.com/VXaKwsJHQM

