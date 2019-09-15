برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة بروسيا دورتموند

برشلونة – أعلن نادي برشلونة الاسباني الأحد أن قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي عاود التمارين الجماعية بعد غيابه منذ نحو شهر بداعي الإصابة، وذلك قبل يومين من اللقاء المرتقب ضد بروسيا دورتموند الألماني في انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ونشر النادي الكاتالوني على حسابه على تويتر: “ليونيل ميسي يتمرن مع الفريق والفرنسي عثمان ديمبيلي شارك بشكل جزئي في الحصة التدريبية مع الفريق”، مرفقا بصورة للأرجنتيني والفرنسي الى جانب مواطن الأخير انطوان غريزمان.

وتأتي عودة ميسي الذي لم يشارك بعد في أي مباراة مع النادي الكتالوني في موسم 2019-2020، قبل نحو 48 ساعة من حلول برشلونة ضيفا على دورتموند الثلاثاء في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا التي تضم أيضًا انتر الايطالي وسلافيا براغ التشيكي.

Leo Messi entrena con el grupo y O. Dembélé hace parte de la sesión con el equipo 😀🙌 pic.twitter.com/t0NmeGk43N — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 15, 2019

وتعرض الأرجنتيني لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال الحصة التدريبية الأولى بعد الإجازة الصيفية منتصف شهر آب (أغسطس) الماضي، ما أبعده عن المباريات الأربع التي خاضها فريقه حتى الآن في الليغا.

أما ديمبيلي، فيغيب بداعي التواء في أوتار الركبة اليسرى تعرض له خلال خسارة برشلونة أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة 1-0 في مستهل حملة الدفاع عن لقب الليغا.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في الليغا برصيد 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل وخسارة، خلف فريقي العاصمة مدريد، أتلتيكو المتصدر وريال، وأتلتيك بيلباو الثالث، ويتساوى برشلونة بالنقاط مع إشبيلية الخامس، والذي يحل ضيفا على ديبورتيفو ألافيس في وقت لاحق الأحد. (أ ف ب)