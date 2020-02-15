الرياضةكرة القدم

برشلونة يجتاز خيتافي ويواصل الضغط على ريال مدريد

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

برشلونة – تمسك برشلونة بآماله في الحفاظ عى لقبه كبطل الدوري الإسباني، وذلك بعد فوز صعب على مضيفه خيتافي بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الرابعة والعشرين من الليغا.

وبهذا الفوز يتساوى برشلونة مع غريمه ريال مدريد برصيد 52 نقطة لكل منهما، بانتظار لقاء يوم غد الذي سيجمع “الميرنغي” مع ضيفه سيلتا فيغو.

وفي حال فوز العملاق المدريدي فإن فارق الثلاث نقاط سيعود بين قطبي الكرة الإسبانية.

وكان النجم الفرنسي أنطوان غريزمان قد افتتح التسجيل لـ”البلوغرانا” في الدقيقة 33، وذلك قبل أن يسجل زميله سيرجي روبيرتو الهدف الثاني بعد ست دقائق.

وفي الشوط الثاني بدا أن الأمور ستكون سهلة أمام برشلونة لإضافة المزيد من الأهداف، ولاسيما عبر أقدام قائد الفريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي صام عن التهديف في المباريات الأخيرة.

لكن انتفاضة الضيف الأندلسي صعبت الأمور على المارد الكتالوني، ليستقبل شباك حارسه تير شتيغن هدفا رائعا في الدقيقة 65 من المباراة. – سكاي نيوز

مقالات ذات صلة

الوحدات والرمثا يتأهلان إلى نهائي الدرع

منذ ساعة واحدة

السلط يتوج بلقب “يد الأولى” على حساب الأهلي

منذ 3 ساعات

الرزاز يهنّئ نادي الفحيص بإنجازه بدورة الألعاب العربية للسيدات

منذ 5 ساعات
نشامى الدرك يظفر ببطولة للكيك بوكسنج

“نشامى الدرك” للكيك بوكسينغ يظفرون في الذهب بالأندية الدولية

منذ 7 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock