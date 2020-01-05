برشلونة يجري تدريب أعياد الميلاد على ملعب “يوهان كرويف”

برشلونة – أجرى فريق برشلونة الإسباني، اليوم الأحد، مرانه التقليدي للاحتفال مع الجماهير بأعياد الميلاد، وذلك في ملعب “يوهان كرويف” لأول مرة.

واحتشد في الملعب خمسة آلاف و668 شخصا استمتعوا وسط أجواء احتفالية بالمران الذي انتهى بمباراة مصغرة،

والتقط اللاعبون صور “سيلفي” مع الجماهير ووقعوا على قمصان كما أهدوا بعض المشجعين كرات، وتحدثوا عبر إنسان آلي كان في الملعب، مع طفل محتجز بالمستشفى.

ويعد هذا الإنسان الآلي ويحمل اسم “Pol” مشروعا مشتركا لمؤسسة برشلونة ومؤسسة “إريك ابيدال” يسمح للأطفال المحتجزين بالمستشفيات المشاركة في أنشطة عن بعد أو التواصل مباشرة مع لاعبي البرسا كما حدث اليوم وتحدث الطفل مع لاعبين مثل جيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو وفرينكي دي يونج.

ومن المقرر أن يستريح الفريق الاثنين على أن يعاود المران الثلاثاء قبل ان يتوجه إلى السعودية لخوض كأس السوبر الإسباني في شكله الجديد، والذي يضم أربعة فرق تخوض مواجهتي نصف نهائي يتأهل منهما فريقان يتنافسان على اللقب في النهائي، حيث سيواجه برشلونة في نصف النهائي أتلتيكو مدريد الخميس.

واستمر مران اليوم ما يزيد عن ساعة وغاب عنه المصابون مارك أندريه تير شتيجن وأرثر ميلو وعثمان ديمبيلي، وبعد التدريب انقسم اللاعبون في مجموعات مختلفة لزيارة أطفال مرضى في مستشفيات مختلفة.

وكان برشلونة قد تعادل السبت مع مضيفه إسبانيول 2-2 في ديربي كتالونيا بالجولة 19 من الدوري، ويتصدر البرسا الليغا بـ 40 نقطة بفارق الاهداف أمام ريال مدريد. (إفي)