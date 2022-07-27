برشلونة يحاول ابعاد ديباي

بدأ مسؤولي نادي ​برشلونة​ الإسباني، الضغط على الهولندي الدولي ممفيس ​ديباي​ من اجل الرحيل عن صفوف الفريق، في ظل امتلاكه العديد من العروض ابرزها يوفنتوس الإيطالي.

ويُواجه ديباي مشكلة في اللعب لدقائق كثيرة، خاصة مع قدوم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والغابوني اوباميانغ بالإضافة إلى تجديد عقد ديمبيلي وعودة انسو فاتي من الإصابة.

واشارت صحيفة “سبورت” الاسبانية، الى أن تشافي هرنانديز مدرب الفريق أخبر المهاجم الهولندي بأنه لن يحصل على الفرصة الكافية خلال هذا الموسم.

ورغم خروجه من حسابات المدرب، الا ان ديباي ووكيله متمسكان بالبقاء في النادي الكتالوني، خاصة بعد التنازلات المادية التي قدمها لارتداء قميص البلوغرانا.