برشلونة يحتاج إلى 20 مليون يورو لتسجيل كوندي

برشلونة – يحتاج برشلونة إلى 20 مليون يورو كي يتمكن من تسجيل المدافع الفرنسي جول كوندي الذي خرج من قائمة مباراة أمس أمام ريال سوسييداد ولم يستطع السفر إلى سان سباستيان لخوض اللقاء برفقة زملاءه.

وبعد أسبوعين من وصوله البرسا قادما من إشبيلية مقابل 50 مليون يورو، لا يزال اللاعب غير قادر على الظهور مع فريقه الجديد ليبدأ في الشعور بالقلق إزاء غموض موقفه.

وتوترت الأجواء في كامب نو بعد أن ظنت إدارة النادي أنها حسمت صفقة انتقال المهاجم الهولندي ممفيس ديباي إلى يوفنتوس لكن الأمور تعقدت لتعرقل توفير السيولة المالية التي يحتاجها النادي.

ويتعين على البلاوجرانا الاستغناء عن بعض اللاعبين مثل الفرنسي صامويل أومتيتي الذي بات قريبا من التوقيع مع ليتشي الإيطالي إذا تجاوز الفحوصات الطبية، حسبما أفادت صحيفة (آس) الإسبانية اليوم الاثنين.

لكن أومتيتي ليس كافيا على ما يبدو، ولا المهاجم الدنماركي مارتن برايثويت الذي طلب مايوركا خدماته، رغم أن البرسا لم يرحب بانتقال اللاعب الذي كشف عن رغبته في عدم الرحيل عن برشلونة.

كما أن رحيل المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لا يزال معلقا بعد اللقاء الذي جمع مسئولي تشيلسي وبرشلونة ووكيل اللاعب الجمعة الماضي. ويعتبر المهاجم الجابوني كنزا بالنسبة للبرسا نظرا لأنه انضم إليه بلا مقابل، لكن مصيره لم يحسم بعد. – (إفي)