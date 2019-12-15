برشلونة يحتج رسميا على الإستخدام السيئ لـ “VAR”

برشلونة – تقدم برشلونة، عبر رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو، باحتجاج رسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب الاستخدام السيئ لتقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” خلال مباراة الفريق الاخيرة أمام ريال سوسييداد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

وطالب الفريق الكاتالوني بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بداعي جذب جيرارد بيكيه من مدافع الفريق الباسكي دييجو يورنتي، ولكن الحكم لم يحتسب شيئا، وكذلك تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”.

⚠️ El VAR intervino en cuatro partidos del Barcelona esta temporada y no le 'benefició'

⚽ El videoarbitraje ha anulado esta temporada un gol a Messi, ha concedido un tanto y un penalti en contra de los azulgranahttps://t.co/ZeabPKP8fM — Diario AS (@diarioas) December 14, 2019

وأبرز بارتوميو في الخطاب المرسل لرئيس الاتحاد، لويس روبياليس، انزعاجه الشديد من كيفية استخدام التقنية في هذه اللعبة تحديدا، لاسيما وأن ريال سوسييداد تقدم في النتيجة في الشوط الأول من ركلة جزاء شهدت لعبة مماثلة.

وأشارت مصادر من داخل النادي الكتالوني في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية (إفي) على أن البرسا يعد أحد أكثر الأندية التي حاربت من أجل تطبيق الـ”VAR”، رغم اعتقادها الواضح بأنها لا ستستخدم بالطريقة الأمثل.

وفقد البلاوجرانا نقطتين ثمينتين ليصبح رصيده 35 نقطة، ويمهد الطريق أمام غريمه التقليدي ريال مدريد (34 نقطة) للانفراد بالصدارة في حالة فوزه مساء الأحد على فالنسيا في عقر داره (المستايا). (إفي)