برشلونة يحتفل بالذكرى الـ121 لتأسيسه بأفضل طريقة – فيديو

مدريد -احتفل برشلونة بالذكرى الـ121 لتأسيسه بأفضل طريقة، وذلك من خلال تحقيق فوزه الثاني فقط في آخر ست مراحل، على حساب ضيفه أوساسونا 4-صفر الأحد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث بقي ريال سوسييداد في الصدارة رغم تعثره 1-1 أمام فياريال.

وفي كامب نو، خيم الحزن على المباراة نتيجة رحيل نجم الفريق السابق أسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي دافع عن ألوان النادي الكاتالوني بين 1982 و1984، وقد كرم “بلاوغرانا” بطل مونديال 1986 بدقيقة صمت وباستعراض القميص رقم 10 الذي ارتداه “الفتى الذهبي” خلال مروره بالفريق.

What the players saw as they peeked into the Camp Nou chapel on Sunday as they made their way down the tunnel to the field. pic.twitter.com/CUAOLHUWH6

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 30, 2020