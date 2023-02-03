برشلونة يدافع عن صدارته بعد انطلاق النصف الثاني

مدريد – تنطلق مباريات النصف الثاني من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، والتي سيدافع فيها برشلونة عن صدارته، حينما يستقبل غدا الأحد إشبيلية على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”،

ويزور صاحب المركز الثاني وحامل اللقب ريال مدريد، ملعب ريال مايوركا في اليوم ذاته، وهو الذي يبتعد عن المتصدر بفارق 5 نقاط.

وستشهد الجولة الـ20 من الليجا الصفقات الجديدة التي أبرمتها فرق الدوري الإسباني بعد نهاية سوق الانتقالات الشتوية، ومن بينها عودة بريان خيل، الذي أعير من توتنهام الإنجليزي لإشبيلية، الذي دعم صفوفه أيضا بضم اللاعب الفرنسي السنغالي باب جايي، المعار من مرسيليا.

ويصل كلا اللاعبين استعدادا لمواجهة برشلونة وإشبيلية التي ستكون مختلفة عن مواجهات المواسم السابقة نظرا للنتائج السيئة للفريق الأندلسي هذا الموسم وموقعه في جدول الليجا، رغم أنه حقق استفاقة جيدة مؤخرا بعدما حقق ثلاثة انتصارات في آخر أربع جولات ليبتعد عن منطقة الهبوط بفارق نقطتين.

ولم يخسر برشلونة حتى الآن على ملعبه في الليجا وتلقت شباكه هدفا وحيدا في كامب نو، وسيخوض المواجهة منتشيا بعد تحقيقه انتصارا هاما هو الرابع له تواليا، بهدفين لواحد في معقل ريال بيتيس.

وحقق ريال مدريد فوزا مهما أول من أمس على فالنسيا 2-0، وسيبحث عن تاسع انتصار له في معقل مايوركا، حيث لا سبيل له سوى الفوز من أجل ملاحقة البرسا المتألق بقيادة مدربه تشافي هرنانديز، لكنه في نفس الوقت لا يأمن الفريق المستضيف بقيادة مدربه المكسيكي المخضرم خافيير أجيري والذي حقق معه انتصارين في آخر أربع جولات ليحتل حاليا المركز العاشر بـ25 نقطة.

بدوره سيستضيف ريال سوسييداد نظيره بلد الوليد على ملعب أنويتا، منتشيا أيضا بعد التعادل أمام ريال مدريد في معقله وعدم خسارته في آخر سبع جولات حقق فيها خمسة انتصارات وتعادلين ليحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بفارق 11 نقطة عن برشلونة وثلاث نقاط مؤقتا عن الريال.

وسيبحث بلد الوليد عن الخروج بأي نتيجة إيجابية حيث يبتعد بنقطة وحيدة عن منطقة الهبوط، وحقق الفوز على فالنسيا في الجولة الماضية، جائت بعد خمس هزائم متتالية.

بدوره سيستقبل أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع بـ34 نقطة بفارق خمس نقاط خلف سوسييداد، نظيره خيتافي صاحب المركز قبل الأخير، في دربي مدريدي، حيث سيسعى أبناء المدرب دييجو سيميوني للفوز الثالث تواليا من أجل الحفاظ على مركزهم المؤهل لدوري الأبطال.

ويتفوق أتلتيكو بثلاث نقاط على كل من فياريال وبيتيس، بعد خسارتهما أمام رايو وبرشلونة على الترتيب، حيث سيواجهان كل من إلتشي وسيلتا فيجو.

وسيحل فريق “الغواصات الصفراء” ضيفا على إلتشي بينما سيستضيف بيتيس نظيره سيلتا فيجو في ملعبه بينيتو فيامارين.

ويلعب اليوم السبت اسبانيول أمام أوساسونا وإلتشي أمام فياريال وأتلتيكو مدريد أمام خيتافي وريال بيتيس أمام فيجو.

وتستأنف المباريات يوم غد الأحد بمواجهات مايوركا وريال مدريد، جيرونا وفالنسيا، ريال سوسييداد وبلد الوليد، وبرشلونة أمام إشبيلية، على أن تختتم بعد غد الاثنين بمواجهة رايو فاييكانو وألميريا. -(إفي)