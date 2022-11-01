برشلونة يدرس التفاوض على ضم أسينسيو

مدن – أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي برشلونة يدرس إمكانية ضم لاعب ريال مدريد، ماركو أسينسيو الموسم القادم.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) أن تعزيز صفوف الهجوم لا يمثل أولوية كبيرة في قلعة الكامب نو للموسم المقبل، لكن جودة صاحب الـ26 عاما، بالإضافة إلى حقيقة أن عقده مع الملكي سينتهي في 30 حزيران (يونيو) 2023، تثيران اهتمام الجهازين الرياضي والفني للبلاوجرانا.

وأبرزت الصحيفة الكتالونية أن أسينسيو هو أحد أكثر اللاعبين المتميزين الذين يمكن ضمهم في صفقة انتقال حر الصيف المقبل، ولا يزال برشلونة، مثل الموسم الماضي، يتابع عن كثب اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم العام المقبل.

ومع ذلك، هناك جدل داخل قلعة الكامب نو حول فكرة ضم لاعب ريال مدريد، نظرا لوجود عدد كاف من المهاجمين في برشلونة حاليا، لذلك هناك بعض الأصوات التي تشير إلى وجود مراكز أخرى بحاجة إلى تعزيزات. – (إفي)