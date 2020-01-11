برشلونة يدرس تعديل شروط في عقود لاعبيه والسبب بيكيه

مدن – أشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة يسعى لتعديل عدة شروط في عقود اللاعبين، الذين وقعوا في الفترة الأخيرة مع النادي الكتالوني، وذلك لمنعهم من الانخراط بمشاريع تجارية إلى جانب نشاطهم الكروي.

وكشفت صحيفة “أيه بي سي” الإسبانية عن نية إدارة برشلونة وضع مجموعة من الشروط الجديدة في عقود اللاعبين الجدد، لمنع تكرار مواقف لم ترق للإدارة، وتحديدا مسألة جيرارد بيكيه، مدافع “البلوغرانا”.

وأوضحت الصحيفة، أن النادي الكتالوني سيعتمد ضرورة خضوع أي لاعب في برشلونة لشروط تمنعه من الجمع بين حياته كلاعب وأي نشاط مهني آخر، من دون موافقة مسؤولي النادي، حسبما نقلت “آس” الإسبانية.

ويمتلك بيكيه العديد من المشاريع مثل شرائه نادي أندورا، وتنظيم كأس ديفيز في بطولة التنس، لذا ترغب إدارة برشلونة في منع لاعبي الفريق من الدخول في مشاريع مثل المطاعم أو الضيافة أو الأزياء والألعاب الإلكترونية.

وتسبب بيكيه في أزمة خلال الفترة التحضرية لنادي برشلونة قبل انطلاق الموسم الحالي، بسبب سفره لإنهاء أمور خاصة بمشروعه في كأس ديفيز للتنس، الأمر الذي أثار حالة من الجدل.

وعلّق بيكيه على الانتقادات التي وجهت إليه قائلا: “تحدثت مع المدرب عن هذا الأمر وسألني عن خططي الأسبوعية وكيف سننظمها، وتربطني به علاقة جيدة ومع النادي أيضا، لكن الضوضاء تأتي من الخارج”.

وتابع بيكيه قائلا: “الجماهير تتابع كيف تناولت عشائي.” -(أ ف ب)