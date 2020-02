برشلونة يدفع بحملة للتضامن مع الصين في مواجهة أزمة كورونا

برشلونة – أعلن نادي برشلونة الجمعة أن لاعبيه ولاعبي خيتافي سيخرجون لملعب الكامب نو في المباراة التي ستجمع بينهما السبت، برفقة أطفال صينيين لتقديم الدعم المعنوي للبلد الآسيوي إزاء الأزمة الصحية الخطيرة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19).

FC Barcelona to show support for the Chinese people affected by the coronavirus crisis before game with Getafe

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 14, 2020