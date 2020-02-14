برشلونة يدفع بحملة للتضامن مع الصين في مواجهة أزمة كورونا

برشلونة – أعلن نادي برشلونة الجمعة أن لاعبيه ولاعبي خيتافي سيخرجون لملعب الكامب نو في المباراة التي ستجمع بينهما السبت، برفقة أطفال صينيين لتقديم الدعم المعنوي للبلد الآسيوي إزاء الأزمة الصحية الخطيرة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19).

FC Barcelona to show support for the Chinese people affected by the coronavirus crisis before game with Getafe [+] https://t.co/KgsNHSiE8k pic.twitter.com/smlFfeteWG — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 14, 2020

وقبل المباراة التي تأتي ضمن منافسات الجولة الـ24 من الليجا، سيرتدي الأطفال ذوي الأصول الصينية قمصانا تحمل رسالة “Stronger together” (معا أقوى) وعبارة أخرى بالصينية تقول “تشجعي يا صين”، وفقا لما ذكره نادي برشلونة.

وبوسط الملعب، سيتم بسط عريضة تحمل شعار “معا أقوى” باللغتين الصينية والإنجليزية.

وتعاني الصين وبالتحديد مقاطعة هوبي وعاصمتها ووهان، من خسائر كبيرة بسبب فيروس كورونا الجديد الذي أصاب ما يزيد عن 60 ألف شخص وتسبب في وفاة ألف و380 بالبلد الآسيوي.

وبالرغم من أن نسبة الإصابة في باقي أنحاء العالم منخفضة بشكل لا يقارن، إلا أن إجراءات الوقاية وحالة الذعر دفعت بإلغاء العديد من الفعاليات مثل سباق جائزة الصين الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات الفئة الأولى (فورمولا1) الذي كان مقررا بين 17 و19 أبريل/نيسان القادم، بالإضافة إلى مؤتمر برشلونة العالمي للهاتف الجوال، في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأوضح البرسا في بيان أن “النادي يرغب في البعث برسالة ضد الوصم والتمييز الذي يعاني منه الصينيون منذ ظهور فيروس كورونا الجديد”.

وأضاف أن “الكفاح ضد الإقصاء الاجتماعي والتمييز أحد الأمور التي تسعى مؤسسة برشلونة لمواجهتها، وفي حالات مثل هذه، الهدف الرئيسي هو التوعية ضد التمييز ضد الأشخاص بسبب أصولهم”. – (إفي)