برشلونة يريد ميسي في الشتاء

يسعى نادي ​برشلونة​ للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ​ميسي​ نجم ​باريس سان جيرمان​ في الميركاتو الشتوي المقبل.

إدارة برشلونة تسعى لتسريع عودة ميسي إلى كامب نو عن طريق تقديم عرض للتعاقد معه في كانون الثاني المقبل.

وينتهي عقد ليونيل ميسي صاحب الـ35 عامًا مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل مع وجود بند يسمح بالتمديد لموسم جديد بموافقة الطرفين.

خوان لابورتا رئيس برشلونة وماتيو أليماني المدير الرياضي لم يتحدثا مباشرة مع ميسي بشأن العودة لكن أجرى بعض المقربين من الرئيس تحركات غير ناجحة حتى الآن لإبرام الصفقة.

الا ان مهمة برشلونة مستحيلة لضم ميسي في كانون الثاني المقبل لأن سان جيرمان لا ينوي التخلي عن اللاعب في منتصف الموسم.