برشلونة يساهم بأكبر عدد من اللاعبين في تاريخه بكأس العالم

حقق النادي الكتالوني رقم قياسي جديد في تاريخه بعدما انضم 16 لاعبًا من قائمة فريقه الأول للمشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس العالم 2022.

برشلونة كسر رقمه الأخير الذي حققه في كأس العالم 2014، الذي أقيم بالبرازيل، عندما انضم 15 لاعبًا من قائمة فريقه لمنتخبات مونديال 2014.

فيما كان البلوجرانا قد أرسل 14 لاعبًا من لاعبيه في كأس العالم 2010، الذي أقيم في جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا.

شهدت قائمة برشلونة انضمام العديد من لاعبيها لقوائم منتخبات بلادهم من أجل خوض نهائيات كأس العالم 2022 بقطر الذي سينطلق في نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن ينطلق مونديال قطر 2022 في الفترة من 20 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت قائمة النادي الكتالوني وجود 16 لاعبًا من لاعبي برشلونة في قوائم منتخبات بلادهم المشاركة في كأس العالم 2022.

لاعبو برشلونة الذين تم استدعائهم من قبل منتخبات بلادهم من أجل خوض نهائيات المونديال جاءوا موزعين على 8 منتخبات مختلفة.

الحصيلة الاكبر منهم كانت لحساب منتخب إسبانيا، موطن البلوجرانا، حيث أن قائمة منتخب لا روخا شهدت تواجد 7 لاعبين من برشلونة تحت قيادة لويس إنريكي.

لاعبي برشلونة الإسبانيين الذين انضموا لقائمة منتخب بلادهم لخوض مباريات كأس العالم 2022 هم أنسو فاتي وبيدري وجافي وسيرجيو بوسكيتس وفيران توريس وإريك جارسيا وجوردي ألبا.

فيما استدعى ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، ثنائي برشلونة، المدافع جوليس كوندي، والجناح عثمان ديمبيلي، من أجل خوض نهائيات مونديال قطر 2022.

وعلى نفس النحو، استدعى لويس فان خال، مدرب هولندا الحالي وبرشلونة السابق ممفيس ديباي وفرينكي دي يونج من لاعبي النادي الكتالوني لتمثيل منتخب الطواحين بالبطولة الأغلى في العالم.

بينما انضم ايضًا البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، إلى قائمة منتخب بلاده، بالإضافة إلى الجناح البرازيلي، رافينيا دياز، علاوة على الحارس الألماني تير شتيجن، وأيضًا المدافع الدنماركي، أندرياس كريستينسن، وزميله الأوروجوياني، رونالد أراوخو.

ومن المتوقع أن تحدث مواجهات ساخنة بين لاعبي برشلونة في المونديال، حيث أن لاعبي البلوجرانا المستدعيين للمشاركة في البطولة يأتي في 6 مجموعات مختلفة من مجموعات كأس العالم 2022.